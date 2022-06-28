С болью в глазах искал хозяев. В День молодежи в центре Омска терялись не только дети

Как рассказали в областном УМВД, к дежурным сотрудникам полиции обратились отдыхающие, которые нашли в толпе собаку джек-рассел-терьера. Потерявшийся пес в панике метался среди людей. Правоохранители решили до конца праздника забрать четвероногого в полицейский автобус.
Однако в течение следующих часов хозяин питомца так и не появился. Было решено искать его через социальные сети.
Сила интернета сработала быстро - на один из постов откликнулась девушка, которая узнала собаку своих друзей и передала полицейским номер телефона хозяина. Выяснилось, что собаку зовут Рози. Хозяева не стали ждать утра и сразу же приехали за питомцем. Вскоре Рози уже ехала домой.
Хозяева Рози рассказали, что она всегда гуляет без поводка и никогда не отходит от них дальше пяти метров. Однако на празднике, куда они пришли всей семьей, потерялась среди людей.