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С болью в глазах искал хозяев. В День молодежи в центре Омска терялись не только дети

С болью в глазах искал хозяев. В День молодежи в центре Омска терялись не только дети

28 июня, 19:33
Фото: 1MI

В день молодежи в центре Омска нашли потерянного джек-рассел-терьера

Домашний питомец потерял след хозяев в толпе людей.

Как рассказали в областном УМВД, к дежурным сотрудникам полиции обратились отдыхающие, которые нашли в толпе собаку джек-рассел-терьера. Потерявшийся пес в панике метался среди людей. Правоохранители решили до конца праздника забрать четвероногого в полицейский автобус.

Однако в течение следующих часов хозяин питомца так и не появился. Было решено искать его через социальные сети. 

Сила интернета сработала быстро - на один из постов откликнулась девушка, которая узнала собаку своих друзей и передала полицейским номер телефона хозяина. Выяснилось, что собаку зовут Рози. Хозяева не стали ждать утра и сразу же приехали за питомцем. Вскоре Рози уже ехала домой.

 

Хозяева Рози рассказали, что она всегда гуляет без поводка и никогда не отходит от них дальше пяти метров. Однако на празднике, куда они пришли всей семьей, потерялась среди людей. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Видео
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