Позарилась на царские барельефы. Омичку осудят за слишком дорогую уборку квартиры

На суде выяснилось, что женщина с декабря 2021 года по март 2022 года работала уборщицей у пожилой пары. В ее обязанности входила уборка квартиры, и женщина имела доступ ко всем помещениям. В один из дней она воспользовалась этим и похитила из прикроватной тумбочки фамильные ювелирные изделия конца XIX — начала XX века, на которых были нанесены царские барельефы.