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Позарилась на царские барельефы. Омичку осудят за слишком дорогую уборку квартиры

Позарилась на царские барельефы. Омичку осудят за слишком дорогую уборку квартиры

Вчера, 13:42
Фото: 1MI

Уборщица из Омска украла у пенсионеров 100-летние драгоценности

Женщина сдала их в ломбард за 20 тыс рублей.

Ленинский районный суд вынес приговор 34-летней женщине, которая переусердствовала с уборкой в доме пожилой пары и вынесла оттуда 100-летние драгоценности. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщину лишили свободы, но лишь условно.

На суде выяснилось, что женщина с декабря 2021 года по март 2022 года работала уборщицей у пожилой пары. В ее обязанности входила уборка квартиры, и женщина имела доступ ко всем помещениям. В один из дней она воспользовалась этим и похитила из прикроватной тумбочки фамильные ювелирные изделия конца XIX — начала XX века, на которых были нанесены царские барельефы.

Похищенные украшения женщина продала неизвестному за 20 тыс рублей. Владельцы же оценили украшения в 207 тыс рублей. Найти их так и не удалось, а возместить омичка смогла лишь 3 тыс рублей от суммы ущерба. Остальное пострадавшие взыскали через суд.

Омичка полностью признала вину, и суд признал женщину виновной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Ее приговорили к году условного наказания с годом испытательного срока. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.

#Ольга Акамова#Омск#Новости#Омская область#Украшения#Кража#Уборка
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