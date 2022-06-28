Омский НПЗ помог организовать молодежное пространство в ДК «Береговой»

В ДК также появится интерактивное фойе площадью 160 квадратных метров. В нем будет четыре зоны: литературная, игровая, спортивная и обзорно-познавательная. Каждый гость нового пространства сможет найти увлечение по своим интересам и с пользой провести время. На площадках фойе планируют проводить культурные и познавательные мероприятия.