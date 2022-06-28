Омский НПЗ помог организовать молодежное пространство в ДК «Береговой»

В центре культуры, спорта и развлечений «Береговой» при поддержке Омского НПЗ появился новый телевизор, видеоэкран, осветительное оборудование. Организовали игровую зону: жители теперь смогут поиграть в настольный теннис, аэрохоккей, детский бильярд. Для веселых стартов закупили гигантские лыжи и ботинки. Также при поддержке предприятия фонд библиотеки «Берегового» пополнил новые книги.
В ДК также появится интерактивное фойе площадью 160 квадратных метров. В нем будет четыре зоны: литературная, игровая, спортивная и обзорно-познавательная. Каждый гость нового пространства сможет найти увлечение по своим интересам и с пользой провести время. На площадках фойе планируют проводить культурные и познавательные мероприятия.
ДК «Береговой» — единственное культурно-спортивное учреждение микрорайона с населением более 8 тыс человек. Обновление пространства в отдаленном микрорайоне стало возможным проекту «МЫ в центре!», который победил в грантовом конкурсе Омского НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Наш ДК „Береговой“ очень преобразился за последнее время! В нем проведен комплексный ремонт, заменены стеллажи библиотеки, оформлен современный интерьер залов, обновлен книжный фонд. Мы благодарны предприятию за преображение фойе. Теперь здесь любой желающий может найти занятие по своим интересам и с пользой провести время», — поделилась Ирина Широких, директор центра культуры, спорта и развлечений «Береговой».
ОНПЗ реализовал в поселке Береговом и другие социальные проекты. Ранее там благоустроили две детские площадки, крутую эстраду, обновили мебель в школе, построили спортплощадку. Также перед ДК обновили площадь, а в прошлом году перед Днем Победы открыли стелу героям Великой Отечественной войны.
В этом году ОНПЗ поможет реализовать 17 социальных проектов омичей.