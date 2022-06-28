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Омские предприятия больше всего предпочитают помогать культуре

Омские предприятия больше всего предпочитают помогать культуре

Вчера, 12:15
Фото: Город55
Город55 в рамках специального проекта «Омск заботливый» подсчитал, каким сферам омские организации, предприниматели и власти чаще всего помогают в своей социальной и благотворительной активности.

Выяснилось, что лидером является культура — на карте проекта насчитывается 10 таких объектов. К примеру, Банк ВТБ помогал в приобретении необходимого для нескольких омских театров, Сбербанк сотрудничает с музеем изобразительного искусства имени Врубеля, а нефтезавод помогает детским учреждениям искусства и выделяет гранты на арт-проекты.

Омск заботливый
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На втором месте по популярности — спорт, «Омск заботливый» насчитывает 9 объектов. Так, усилиями предпринимателя Валерия Кокорина в бывшем здании аэропорта местных линий открылась детская школа бокса, а областные власти помогли выбить средства на строительство катка на «Сибирском нефтянике».

Далее идет образование — в проект включено 8 примеров содействия омского бизнеса в реализации интеллектуального потенциала города. Крупные предприятия нацелены на подготовку будущих кадров через вузы — так, «ТГК-11» дает практику и помогает с трудоустройством через кафедру «Промышленная энергетика» в ОмГТУ, а «Омский бекон» открыла в ОмГАУ две оснащенные техникой учебные аудитории по свиноводству и птицеводству.

Также в число направлений, которым оказывается поддержка бизнесом, вошли экология, благоустройство, поддержка незащищенных слоев населения, и медицина. По данным проекта «Омск заботливый», Омский НПЗ оказался лидером по социальным инвестициям в городе во всех перечисленных сферах.

 

#Екатерина Чаплинская#Предприятие#Новости
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