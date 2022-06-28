Омские предприятия больше всего предпочитают помогать культуре

Далее идет образование — в проект включено 8 примеров содействия омского бизнеса в реализации интеллектуального потенциала города. Крупные предприятия нацелены на подготовку будущих кадров через вузы — так, «ТГК-11» дает практику и помогает с трудоустройством через кафедру «Промышленная энергетика» в ОмГТУ, а «Омский бекон» открыла в ОмГАУ две оснащенные техникой учебные аудитории по свиноводству и птицеводству.