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Омичи могут купить товары для дома шведской компании IKEA на Wildberries

Омичи могут купить товары для дома шведской компании IKEA на Wildberries

28 июня, 17:20
Правда цены на некоторые товары, в сравнении с магазином, заметно изменились.

Омичи могут приобрести товары для дома шведской компании IKEA на Wildberries.

На платформе интернет-магазина для заказа появилась мебель, товары для хранения, текстиль, посуда и многое другое.

Однако цены на некоторые товары, по сравнению с магазином, заметно изменились. Так, например, столик, который в магазине стоил порядка 500 рублей, на платформе маркетплейса обойдется без малого в 4000, ролик для одежды в 672 рубля, а набор из четырех баночек для специй в 1800 рублей.

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Напомним, что ранее товары известного шведского производителя стали доступны в других маркетплейсах. Так, на сервисе "Яндекс. Маркета" можно купить мебель, предметы декора и посуду IKEA, а на Ozon – товары обихода.

Отметим, что на сайте компании сообщается об онлайн-распродаже, которую планируют запустить в ближайшие дни. Но конкретной даты пока нет.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Икеа#Икеа омск#Продажа
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