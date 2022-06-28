Омичи могут купить товары для дома шведской компании IKEA на Wildberries

Омичи могут приобрести товары для дома шведской компании IKEA на Wildberries.
На платформе интернет-магазина для заказа появилась мебель, товары для хранения, текстиль, посуда и многое другое.
Однако цены на некоторые товары, по сравнению с магазином, заметно изменились. Так, например, столик, который в магазине стоил порядка 500 рублей, на платформе маркетплейса обойдется без малого в 4000, ролик для одежды в 672 рубля, а набор из четырех баночек для специй в 1800 рублей.
Напомним, что ранее товары известного шведского производителя стали доступны в других маркетплейсах. Так, на сервисе "Яндекс. Маркета" можно купить мебель, предметы декора и посуду IKEA, а на Ozon – товары обихода.
Отметим, что на сайте компании сообщается об онлайн-распродаже, которую планируют запустить в ближайшие дни. Но конкретной даты пока нет.