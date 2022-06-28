Омичи могут купить товары для дома шведской компании IKEA на Wildberries

Однако цены на некоторые товары, по сравнению с магазином, заметно изменились. Так, например, столик, который в магазине стоил порядка 500 рублей, на платформе маркетплейса обойдется без малого в 4000, ролик для одежды в 672 рубля, а набор из четырех баночек для специй в 1800 рублей.