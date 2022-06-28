Омич воспользовался невнимательностью приятельницы и угнал ее машину

В полицию обратилась 40-летняя омичка, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль Nissan. Вечером машина стояла у дома на улице Лукашевича, а утром она пропала. Сумма ущерба составила 320 тыс рублей.
Полицейские выяснили, что накануне омичка выпивала вместе с племянницей, соседом и его приятелем. Вечером женщины ушли домой, а утром владелица заметила пропажу авто и ключей от замка зажигания.
Причастным к угону оказался 32-летний знакомый женщины, который ранее был судимым за грабежи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Оказалось, что омичка забыла ключи, чем злоумышленник и воспользовался. Он катался по городу, затем повредил машину и бросил ее.
Машину нашли на улице Туполева, на кузове авто были царапины. Автомобиль вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.