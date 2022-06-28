Омич воспользовался невнимательностью приятельницы и угнал ее машину

Причастным к угону оказался 32-летний знакомый женщины, который ранее был судимым за грабежи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Оказалось, что омичка забыла ключи, чем злоумышленник и воспользовался. Он катался по городу, затем повредил машину и бросил ее.