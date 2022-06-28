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Омич воспользовался невнимательностью приятельницы и угнал ее машину

Омич воспользовался невнимательностью приятельницы и угнал ее машину

Вчера, 12:54
Фото: 1MI

Омичка осталась без машины после застолья с приятелями

Подозреваемый забрал ключи, который оставила владелица.

В полицию обратилась 40-летняя омичка, которая рассказала, что у нее угнали автомобиль Nissan. Вечером машина стояла у дома на улице Лукашевича, а утром она пропала. Сумма ущерба составила 320 тыс рублей.

Полицейские выяснили, что накануне омичка выпивала вместе с племянницей, соседом и его приятелем. Вечером женщины ушли домой, а утром владелица заметила пропажу авто и ключей от замка зажигания.

Причастным к угону оказался 32-летний знакомый женщины, который ранее был судимым за грабежи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью. Оказалось, что омичка забыла ключи, чем злоумышленник и воспользовался. Он катался по городу, затем повредил машину и бросил ее.

Машину нашли на улице Туполева, на кузове авто были царапины. Автомобиль вернули владелице. Возбуждено уголовное дело.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Полиция#Угон
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