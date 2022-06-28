Новокузнецкий «Металлург» рассчитывает вернуться в КХЛ

Хоккейный клуб «Металлург», несколько лет назад вылетевший из КХЛ, хотел бы вернуться в лигу. Местные болельщики атакуют власти вопросом, когда это произойдет. Город остался без большого хоккея, там играет лишь молодежная команда.
В минспорта Кузбасса официально ответили о перспективах клуба, сообщает «Сибдепо». Необходимо иметь свою арену (ее реконструируют) и найти спонсоров.
«Данные вопросы прорабатываются с потенциальными участниками — крупными предприятиями, организациями. При завершении реконструкции Арены кузнецких металлургов и при привлечении дополнительных источников финансирования, у ХК „Металлург“ есть все шансы попасть в КХЛ», — заявили в минспорта.
Напомним, «Металлург» исключили из КХЛ в 2017 году, и теперь он играет в ВХЛ.
Проблемы с ледовой ареной были и в Омске — «Аренда Омск» была признана опасной для эксплуатации и снесена. За два года возведена новая ледовая площадка на том же месте. Ожидается, что уже в сентябре «Авангард» вернется домой из Балашихи.