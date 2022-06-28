Новокузнецкий «Металлург» рассчитывает вернуться в КХЛ

Проблемы с ледовой ареной были и в Омске — «Аренда Омск» была признана опасной для эксплуатации и снесена. За два года возведена новая ледовая площадка на том же месте. Ожидается, что уже в сентябре «Авангард» вернется домой из Балашихи.