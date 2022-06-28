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Новокузнецкий «Металлург» рассчитывает вернуться в КХЛ

Новокузнецкий «Металлург» рассчитывает вернуться в КХЛ

28 июня, 23:05
Фото: 1MI
Правда, конкретики пока нет, как и домашней арены.

Хоккейный клуб «Металлург», несколько лет назад вылетевший из КХЛ, хотел бы вернуться в лигу. Местные болельщики атакуют власти вопросом, когда это произойдет. Город остался без большого хоккея, там играет лишь молодежная команда.

В минспорта Кузбасса официально ответили о перспективах клуба, сообщает «Сибдепо». Необходимо иметь свою арену (ее реконструируют) и найти спонсоров.

«Данные вопросы прорабатываются с потенциальными участниками — крупными предприятиями, организациями. При завершении реконструкции Арены кузнецких металлургов и при привлечении дополнительных источников финансирования, у ХК „Металлург“ есть все шансы попасть в КХЛ», — заявили в минспорта.

Напомним, «Металлург» исключили из КХЛ в 2017 году, и теперь он играет в ВХЛ.

Проблемы с ледовой ареной были и в Омске — «Аренда Омск» была признана опасной для эксплуатации и снесена. За два года возведена новая ледовая площадка на том же месте. Ожидается, что уже в сентябре «Авангард» вернется домой из Балашихи.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Хоккей
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