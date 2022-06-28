Город55
ГлавноеВсе новости
Неделю хлещет вода. В Омске из-за прорыва трубы образовалось «море» кипятка

Неделю хлещет вода. В Омске из-за прорыва трубы образовалось «море» кипятка

Вчера, 09:08
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на «море» кипятка на улице Малиновского

Омичи говорят, что трубу не могут починить уже неделю.

Сегодня, 28 июня, в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на коммунальную аварию. По словам жителей СИБНИИСХОЗа, она произошла на улице Малиновского рядом со строящимися домами.

Омичи утверждают, что на этой улице в течение целой недели из-под земли сочилась вода, однако никто не принял мер по ремонту трубы. В результате сейчас на указанном участке образовалось «море» горячей воды.

Жители переживают, что из-за прорыва трубы им никак не дадут воду. Кроме того, они опасаются, что в кипятке кто-то может «свариться» или угробить свой автомобиль.

В МП «Тепловая компания» прокомментировали эту ситуацию. В компании рассказали, что рабочие занимаются поиском мест повреждения, но это сложно сделать из-за наличия трех обратных трубопроводов, которые заложили при строительстве микрорайона.

«Один трубопровод надземного исполнения, два находятся под землей. Над подземными трубопроводами расположены строительные вагончики, что препятствует оперативному поиску места повреждения, — рассказали в „Тепловой компании“. — Для исключения дальнейшего выхода воды сегодня подземные трубопроводы будут временно отключены и место повреждения локализовано и отремонтировано».
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прорыв трубы#Соцсети
Подпишитесь
Омск заботливый
Вчера, 11:23
Администрация ОмГУ ответила на критику оптимизации вуза
Вчера, 19:05
Для бывшего омского депутата Калинина запросили 22 года колонии
Вчера, 13:07
Омское минприроды провело экстренное совещание из-за выбросов хлорида водорода
Вчера, 22:34
Холодные новости. Омичей предупредили о массовом отключении горячей воды
Воду отключат уже завтра.
Вчера, 15:25
Супруга омского экс-депутата Сергея Калинина подала в суд на раздел имущества
Вчера, 14:22