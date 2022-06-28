Неделю хлещет вода. В Омске из-за прорыва трубы образовалось «море» кипятка

Сегодня, 28 июня, в паблике «Аварийный Омск» появилась жалоба на коммунальную аварию. По словам жителей СИБНИИСХОЗа, она произошла на улице Малиновского рядом со строящимися домами.
Омичи утверждают, что на этой улице в течение целой недели из-под земли сочилась вода, однако никто не принял мер по ремонту трубы. В результате сейчас на указанном участке образовалось «море» горячей воды.
Жители переживают, что из-за прорыва трубы им никак не дадут воду. Кроме того, они опасаются, что в кипятке кто-то может «свариться» или угробить свой автомобиль.
В МП «Тепловая компания» прокомментировали эту ситуацию. В компании рассказали, что рабочие занимаются поиском мест повреждения, но это сложно сделать из-за наличия трех обратных трубопроводов, которые заложили при строительстве микрорайона.
«Один трубопровод надземного исполнения, два находятся под землей. Над подземными трубопроводами расположены строительные вагончики, что препятствует оперативному поиску места повреждения, — рассказали в „Тепловой компании“. — Для исключения дальнейшего выхода воды сегодня подземные трубопроводы будут временно отключены и место повреждения локализовано и отремонтировано».