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Не летняя погода. В Омскую область вернутся дожди с неприятностями

Не летняя погода. В Омскую область вернутся дожди с неприятностями

Вчера, 11:50
Фото: 1MI

В Омске до конца недели будет холодно и сыро

Данные портала Ventusky.com*.

Конец июня в Омской области будет не слишком отличаться от всего месяца: погода в последние дни первого летнего месяца будет совсем не летней. До конца дня сегодня, 28 июня, ожидается не больше +20 градусов тепла, по северу будут идти дожди. Ветер при этом будет слабый, со скоростью около 3-5 м/с.

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На следующий день, в среду, 29 июня, ожидается похолодание. Днем максимум воздух прогреется до +16 градусов, а ближе к вечеру остынет до +10 градусов повсеместно. Это связано с сильнейшими осадками, которые обрушатся на Омскую область в этот день. Вместе с дождями начнется гроза, а ветер местами ускорится до 9 м/с.

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В последний день июня сохранится аналогичная погода. Температура будет держаться на отметке около +15 градусов, по северу около +10 градусов, ветер около 5 м/с. С северо-востока региона постепенно начнут распространятся осадки в виде дождей, пик осадков ожидается около 6:00 утра, и уже к 21:00 часам дожди полностью покинут регион.

*прогноз погоды актуален на момент публикации. 

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