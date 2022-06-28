Не летняя погода. В Омскую область вернутся дожди с неприятностями

Конец июня в Омской области будет не слишком отличаться от всего месяца: погода в последние дни первого летнего месяца будет совсем не летней. До конца дня сегодня, 28 июня, ожидается не больше +20 градусов тепла, по северу будут идти дожди. Ветер при этом будет слабый, со скоростью около 3-5 м/с.
На следующий день, в среду, 29 июня, ожидается похолодание. Днем максимум воздух прогреется до +16 градусов, а ближе к вечеру остынет до +10 градусов повсеместно. Это связано с сильнейшими осадками, которые обрушатся на Омскую область в этот день. Вместе с дождями начнется гроза, а ветер местами ускорится до 9 м/с.
В последний день июня сохранится аналогичная погода. Температура будет держаться на отметке около +15 градусов, по северу около +10 градусов, ветер около 5 м/с. С северо-востока региона постепенно начнут распространятся осадки в виде дождей, пик осадков ожидается около 6:00 утра, и уже к 21:00 часам дожди полностью покинут регион.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.