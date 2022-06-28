Не летняя погода. В Омскую область вернутся дожди с неприятностями

Конец июня в Омской области будет не слишком отличаться от всего месяца: погода в последние дни первого летнего месяца будет совсем не летней. До конца дня сегодня, 28 июня, ожидается не больше +20 градусов тепла, по северу будут идти дожди. Ветер при этом будет слабый, со скоростью около 3-5 м/с.