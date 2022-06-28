Миллион за жизнь. Мать погибшего в Омске мотоциклиста получила денежную компенсацию

Напомним, 28-летняя водитель автомобиля ночью на нерегулируемом перекрестке допустила столкновение с мотоциклистом. В результате водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Суд признал молодую женщину виновной и приговорил ее к условному наказанию и обязал выплатить миллион рублей за моральный вред матери погибшего.