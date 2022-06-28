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Миллион за жизнь. Мать погибшего в Омске мотоциклиста получила денежную компенсацию

Миллион за жизнь. Мать погибшего в Омске мотоциклиста получила денежную компенсацию

28 июня, 18:20
Фото: 1MI

В Омске с виновницы смертельного ДТП взыскали миллион рублей за моральный ущерб

Женщина покинула Омск, но деньги удержали из ее зарплаты.

Судебные приставы Омска взыскали с виновницы смертельного ДТП с мотоциклистом более одного миллиона рублей в пользу его матери.  

 Напомним, 28-летняя водитель автомобиля ночью на нерегулируемом перекрестке допустила столкновение с мотоциклистом. В результате водитель мотоцикла от полученных травм скончался. Суд признал молодую женщину виновной и приговорил ее к условному наказанию и обязал выплатить миллион рублей за моральный вред матери погибшего.

После происшествия женщина покинула Омск, однако часть денег приставы взыскали из ее заработной платы, другую часть она выплатила добровольно.

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#ДТП#Смерть#Полиция#Компенсация морального вреда#Деньги
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