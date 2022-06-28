Лучше остаться дома. Синоптики пообещали омичам проблемный конец июня

Последние дни июня в Омской области будут совсем не летние. Температура воздуха днем 29 июня опустится до +15 градусов, поднимется жуткий ветер со скоростью до 22 м/с, в отдельных районах пройдут сильнейшие дожди с грозами. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 30 июня.
Спасатели напомнили, что в такую погоду лучше отказаться от прогулок и дальних поездок. Парковать автомобили не следует вблизи высоких деревьев и линий электропередачи. Оставлять детей без присмотра на прогулке также не стоит.
Дома во время непогоды следует отключить от сети все «лишние» электроприборы. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.