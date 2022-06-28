Лучше остаться дома. Синоптики пообещали омичам проблемный конец июня

Дома во время непогоды следует отключить от сети все «лишние» электроприборы. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78.