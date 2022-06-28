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Лучше остаться дома. Синоптики пообещали омичам проблемный конец июня

Лучше остаться дома. Синоптики пообещали омичам проблемный конец июня

28 июня, 17:11

Омичей предупредили об опасной погоде

Предупреждение от Обь-Иртышского УГМС и спасателей.

Последние дни июня в Омской области будут совсем не летние. Температура воздуха днем 29 июня опустится до +15 градусов, поднимется жуткий ветер со скоростью до 22 м/с, в отдельных районах пройдут сильнейшие дожди с грозами. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 30 июня.

Спасатели напомнили, что в такую погоду лучше отказаться от прогулок и дальних поездок. Парковать автомобили не следует вблизи высоких деревьев и линий электропередачи. Оставлять детей без присмотра на прогулке также не стоит.

Дома во время непогоды следует отключить от сети все «лишние» электроприборы. При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101. Также можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Погода#Омская область#Омск#Предупреждение#Ухудшение погодных условий#Ухудшение погоды
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