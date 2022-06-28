Кондуктор из Тагила получила выговор за за попытку высадить ребенка из трамвая

Мальчику не хватило всего двух рублей, но это не остановило кондуктора, которая попросила его покинуть трамвай. Однако в дело вмешались окружающие, которые скинулись на недостающую сумму. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на tagilcity.ru.
Прокуратура выяснила, что мальчик в итоге все же смог доехать до нужной ему остановки. В ходе проведенной проверки было также установлено, что «Тагильский трамвай» исполняет свои функции ненадлежащим образом, поэтому главу предприятия Игоря Темнова обязали привлечь кондуктора к дисциплинарной ответственности. Через некоторое время было объявлено, что женщина получила выговор.