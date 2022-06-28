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Кондуктор из Тагила получила выговор за за попытку высадить ребенка из трамвая

Кондуктор из Тагила получила выговор за за попытку высадить ребенка из трамвая

28 июня, 20:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Нижнем Тагиле кондуктор трамвая, обнаружив, что у 12-летнего мальчика не хватает денег на оплату проезда, попыталась высадить его из вагона. Но за ребенка вступились другие пассажиры.

Мальчику не хватило всего двух рублей, но это не остановило кондуктора, которая попросила его покинуть трамвай. Однако в дело вмешались окружающие, которые скинулись на недостающую сумму. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на tagilcity.ru. 

Прокуратура выяснила, что мальчик в итоге все же смог доехать до нужной ему остановки. В ходе проведенной проверки было также установлено, что «Тагильский трамвай» исполняет свои функции ненадлежащим образом, поэтому главу предприятия Игоря Темнова обязали привлечь кондуктора к дисциплинарной ответственности. Через некоторое время было объявлено, что женщина получила выговор.

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