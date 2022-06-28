Интернет-эквайринг с выгодными условиями

Интернет-эквайринг необходим не только для расчетов за покупки в интернет-магазинах, но и на сайтах. С его помощью можно принимать оплату в социальных сетях или по электронной почте. Для этого достаточно сформировать ссылки. Такой способ приема платежей используется в основном начинающими предпринимателями, у которых нет возможности создать полноценный сайт или открыть интернет-магазин. Для этого формируется платежная ссылка для каждого реализуемого товара. Ее удобно встраивать в сообщения или посты на странице в социальных сетях. При выборе товара покупатель вводит в направленную продавцом ссылку номер банковской карты. После оплаты товара в личный кабинет продавца приходит уведомление, и он может оформлять доставку. Если покупатель не получит оплаченное изделие, продавец может сделать возврат средств через личный кабинет.