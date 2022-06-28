Интернет-эквайринг с выгодными условиями

Принятие оплаты за товар по безналичному расчету позволяет предпринимателю быть конкурентоспособным, привлечь больше покупателей и повысить уровень продаж. Для этого на объектах устанавливается терминал с онлайн-кассой. Чтобы принимать платежи онлайн, не нужно приобретать специальное оборудование. Все расчеты проводятся непосредственно на сайте или в мобильном приложении. Чтобы подключить интернет эквайринг для ип или ООО, необходимо обратиться в банк. Специалисты финансового учреждения окажут профессиональную консультацию и подключат к платформе по API или мобильному приложению через SDK.
Интернет-эквайринг необходим не только для расчетов за покупки в интернет-магазинах, но и на сайтах. С его помощью можно принимать оплату в социальных сетях или по электронной почте. Для этого достаточно сформировать ссылки. Такой способ приема платежей используется в основном начинающими предпринимателями, у которых нет возможности создать полноценный сайт или открыть интернет-магазин. Для этого формируется платежная ссылка для каждого реализуемого товара. Ее удобно встраивать в сообщения или посты на странице в социальных сетях. При выборе товара покупатель вводит в направленную продавцом ссылку номер банковской карты. После оплаты товара в личный кабинет продавца приходит уведомление, и он может оформлять доставку. Если покупатель не получит оплаченное изделие, продавец может сделать возврат средств через личный кабинет.
Согласно действующему законодательству, при проведении расчетов с покупателями предприниматель должен распечатывать им чек и передавать данные в налоговую инспекцию. Эти правила также распространяются на бизнесменов, которые реализуют товары онлайн. Для этого предприниматель должен подключить к интернет-эквайрингу облачную онлайн-кассу и заключить договор с оператором фискальных данных. Вся информация о проведенных расчетах хранится в памяти фискального накопителя. После оплаты клиент получает по почте или в сообщении электронный чек. За исправность и обслуживание облачной онлайн-кассы отвечает поставщик услуг. Для подключения интернет-эквайринга необходимо зайти на сайт банка и заполнить электронную форму, указав в ней номер мобильного телефона.
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