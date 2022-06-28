Главврач омского онкодиспансера рассказал о поездке в Донбасс

Сегодня, 28 июня, представитель партии «Единая Россия», главный врач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов вернулся в Омск из Луганска. Вместе с ним приехали секретарь регионального отделения партии, главный врач «Клинического медико-хирургического центра» Вадим Бережной и хирурги КМХЦ Андрей Лифанов, Сергей Лысенко и Илья Зятьков.
«Вся поездка оставила достаточно смешанные чувства: чувство определенного переживания, потому что мы видели очень много боли, много страданий, но мы знали, что помогаем людям и то, что мы их сюда забрали — это для людей, конечно же, спасение, — рассказал Дмитрий Маркелов. — Переполняют эмоции, я не могу сказать, что они ярко положительные, невозможно словами описать, что в душе происходит».
По словам врача, в госпитале Луганска работает слаженный коллектив. Люди работают круглыми сутками без выходных и отпусков. Прибывшие из Омска врачи тоже встали в строй и стали частью коллектива.
«Графика определенного не было, мы жили прямо в больнице, не выходили из нее, постоянно находились на рабочем месте, короткий сон, подъем в любой момент и опять продолжение работы», — объяснил врач.
По его словам, пациенты были благодарны врачам. Однако со многими поговорить было нельзя, потому что они были тяжелыми.