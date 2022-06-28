G7 планирует ввести потолок цен на газ из России

Накануне стало известно, что участники встречи говорят о возможности установления предельной стоимости российской нефти за счет введения так называемого потолка на ее перевозку и страхования. Как заявил источник агентства, механизм обеспечит возможности для перевозки и страхования только тех нефтепродуктов и нефти, цена которых не превышает установленного порога.