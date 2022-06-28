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G7 планирует ввести потолок цен на газ из России

G7 планирует ввести потолок цен на газ из России

28 июня, 19:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Лидеры «Большой семерки» собираются ввести потолок цен на российский газ.

Лидеры «Большой семерки», в состав которой входят Германия, Великобритания, Канада, Италия, США, Япония и Франция, отдадут профильным министерствам поручение изучить возможности для ограничения стоимости газа из России. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на агентство Bloomberg.

Соответствующее заявление предположительно будет сделано по результатам трехдневного саммита уже во вторник, 28 июня. Эта инициатива, как отмечают в Bloomberg — часть дискуссии, посвященной вопросам ограничения прибыли России от экспорта энергетических ресурсов.

Саммит лидеров «Большой семерки» начался 26 июня в Германии, он продлится до 28 июня. Главная тема для обсуждения — специальная операция на Украине, которую проводит Россия, и ее последствия для экономики. Сообщается, что в рамках итогового коммюнике лидеры G7 собираются обсудить методы ограничения стоимости нефти из России.

Накануне стало известно, что участники встречи говорят о возможности установления предельной стоимости российской нефти за счет введения так называемого потолка на ее перевозку и страхования. Как заявил источник агентства, механизм обеспечит возможности для перевозки и страхования только тех нефтепродуктов и нефти, цена которых не превышает установленного порога.

 

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