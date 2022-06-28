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«Единая Россия» отправит в Донбасс российскую литературу и учебники

«Единая Россия» отправит в Донбасс российскую литературу и учебники

28 июня, 20:04
Фото: er.ru
В рамках акции «Книги – Донбассу» представители «Единой России» отправят в Донбасс, Херсон, Запорожскую и Харьковскую области 104 тысячи изданий.

Где-то 40 000 экземпляров книг уже привезли на территории, контролируемые российскими военными. Распределением произведений занимаются активисты и сотрудники центров гуманитарной помощи «Единой России», сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его  мнению, учебные пособия Украины искажают сведения о Великой Отечественной войне. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Немало украинских книг и учебников напечатаны в Норвегии, Швеции и Канаде. А вот классических произведений российских авторов и детской литературы не хватает, считает Турчак.

Кроме того, секретарь генерального совета «Единой России» отметил, что партия вместе с Минпросвещения РФ к новому учебному году снабдит все школы ЛДНР и освобожденных территорий российскими учебниками. Местным школьникам разрешат изучать и украинский язык.

По словам министра просвещения России Сергея Кравцова, учителя задают вопросы об обеспечении школ учебниками на каждой встрече.

Российские власти прилагают усилия к тому, чтобы школы в Донбассе открылись и стартовал учебный процесс. Местные дети желают учить русский язык и читать произведения российских авторов, поэтов, пояснил Кравцов.

На данный момент украинских учителей отправили на переподготовку в Ростов-на-Дону. Там открыт специальный центр по координации соответствующей работы. Аналогичный центр есть в Крыму в «Артеке».

Единороссы с начала специальной военной операции всесторонне помогают беженцам из Донбасса и людям, оставшимся там. Реготделения партии доставили уже более 9500 тонн гуманитарного груза в народные республики, из них свыше 300 тонн медикаментов. Всего там работает 21 гуманитарный центр «Единой России».

В Белгородской области распределением гуманитарных грузов в харьковском направлении занимается особый логистический центр. Продукты и предметы первой необходимости из него планируют привозить в мобильные центры помощи «Единой России». Последние станут открываться на новых освобожденных территориях, сообщает сайт ER.ru.

«Региональное отделение партии «Единая Россия» подключилось к акции по сбору литературы на русском языке для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Начало акции было приурочено к Дню славянской письменности и культуры. Пункт сбора мы объявили в региональном исполнительном комитете. 

В Омской области в пунктах временного размещения проживает более 100 беженцев из ЛДНР. Именно им мы решили подарить книги. Наибольшая часть книг была доставлена в День защиты детей в гостиницу «Иртыш» и в санаторий «Коммунальник». 

Родители были очень рады такой акции и рассказали нам, что в украинских школах не преподавали уроки русского языка. Поэтому, помимо сбора книг, партия «Единая Россия» совместно с правительством Омской области организовала занятия по русскому языку для детей, проживающих в пунктах временного размещения», - заявил руководитель Омского регионального волонтерского центра «Единой России» Артем Коншу. 

#Ольга Земскова
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