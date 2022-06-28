Две сотрудницы омского военкомата сделали призывнику интересное предложение

Сделать этого омичкам не удалось: в назначенном месте появились сотрудники полиции, которые задержали женщин. На них завели уголовное дело ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Приготовление к мошенничеству». В итоге суд признал обоих женщин виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Вдобавок к этому им придется заплатить штраф в размере 50 тыс рублей.