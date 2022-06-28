Две сотрудницы омского военкомата сделали призывнику интересное предложение

В пресс-службе Советского райсуда Омска рассказали о мошенничестве, которое пытались провернуть две сотрудницы омского военкомата. Одна из женщин, будучи медработником военкомата, решила заработать на призывнике.
Омичка изучила его документы и посчитала, что он может оказаться негодным к армии. Оформить необходимые документы омичка согласилась за определенную плату — 14 тыс рублей. Интересно, что полномочий отказывать в призыве на службу у нее не было.
Призывник заподозрил неладное и обратился в полицию, не сказав об этом работнице военкомата. Правоохранители посоветовали согласиться на условия омички, и дальше призывник действовал под контролем следователей.
Женщина заподозрила, что ее преступный умысел могут раскрыть, и потому вовлекла в преступную схему свою коллегу. Вторая омичка по договоренности с коллегой показала призывнику лист бумаги с местом, где он должен был оставить деньги. Плату за свои услуги женщины собирались разделить пополам.
Сделать этого омичкам не удалось: в назначенном месте появились сотрудники полиции, которые задержали женщин. На них завели уголовное дело ч.3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Приготовление к мошенничеству». В итоге суд признал обоих женщин виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Вдобавок к этому им придется заплатить штраф в размере 50 тыс рублей.
Также в ближайшие три года омичкам будет запрещено занимать должности на госслужбе или муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Отмечается, что приговор в силу пока не вступил.