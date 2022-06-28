Прокуратура запросила для бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина 22 года колонии строгого режима. Об этом сообщает портал «БК55». Как выяснил Город55, дело начали слушать накануне, 27 июня, и возобновили слушание сегодня, 28 июня. Процесс подходит к завершающей стадии, сейчас идут прения сторон.
Речь идет об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». По версии следствия, «Омскгоргаз» включил стоимость транспортировки топлива и аренды оборудования в плату для населения, причинив потребителям ущерб в 1.4 млрд рублей.
Фигурантами уголовного дела, помимо Калинина, значатся топ-менеджеры предприятий, входящих в структуру ХК «Акция» — Александр Орлов, Александр Буцин, Константин Марченко, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Для них прокурор запросил от 20 до 22 лет колонии.
С сентября 2018 года Калинин находился в московском СИЗО «Матросская тишина», но в феврале 2020 года его отпустили под домашний арест.