Прокуратура запросила для бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина 22 года колонии строгого режима. Об этом сообщает портал «БК55». Как выяснил Город55, дело начали слушать накануне, 27 июня, и возобновили слушание сегодня, 28 июня. Процесс подходит к завершающей стадии, сейчас идут прения сторон.