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Для бывшего омского депутата Калинина запросили 22 года колонии

Для бывшего омского депутата Калинина запросили 22 года колонии

Вчера, 13:07
Фото: 1MI
Речь об уголовном деле о мошенничестве с тарифами АО «Омскгоргаз».

Прокуратура запросила для бывшего депутата омского Законодательного собрания Сергея Калинина 22 года колонии строгого режима. Об этом сообщает портал «БК55». Как выяснил Город55, дело начали слушать накануне, 27 июня, и возобновили слушание сегодня, 28 июня. Процесс подходит к завершающей стадии, сейчас идут прения сторон.

Речь идет об уголовном деле по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества». По версии следствия, «Омскгоргаз» включил стоимость транспортировки топлива и аренды оборудования в плату для населения, причинив потребителям ущерб в 1.4 млрд рублей.

Фигурантами уголовного дела, помимо Калинина, значатся топ-менеджеры предприятий, входящих в структуру ХК «Акция» — Александр Орлов, Александр Буцин, Константин Марченко, Ольга Шеблова и Инна Пахотина. Для них прокурор запросил от 20 до 22 лет колонии.

С сентября 2018 года Калинин находился в московском СИЗО «Матросская тишина», но в феврале 2020 года его отпустили под домашний арест. 

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