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Bloomberg обвиняет Путина в проблемах Европы

Вчера, 10:59
По мнению агентства, именно Владимир Путин нанес экономический ущерб Европе в целом и ФРГ в частности, сократив подачу российского газа на 60%.

В публикации Bloomberg говорится, что в Германии разработаны несколько антикризисных сценариев, но ни один из них не подразумевает достаточного количества резервов, чтобы “пережить зиму”.

Как сообщает iz.ru, при текущем уровне поставок понадобится 115 дней, чтобы к ноябрю. заполнить газохранилища на 90%. При этом немецкие эксперты не могут гарантировать, что проблемы с газом не усугубятся. 

Отмечается, что в июле газопровод “Северный поток” остановят для планового ремонта. При этом министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил опасение, что трубе перестанет работать.

 

Авторы статьи напоминают, что стремительный подъем немецкой промышленности во многом был результатом договора о поставке дешевых российских энергоносителей. Теперь Германия потеряла это преимущество.

#Ольга Земскова
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