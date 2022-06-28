Bloomberg обвиняет Путина в проблемах Европы

В публикации Bloomberg говорится, что в Германии разработаны несколько антикризисных сценариев, но ни один из них не подразумевает достаточного количества резервов, чтобы “пережить зиму”.
Как сообщает iz.ru, при текущем уровне поставок понадобится 115 дней, чтобы к ноябрю. заполнить газохранилища на 90%. При этом немецкие эксперты не могут гарантировать, что проблемы с газом не усугубятся.
Отмечается, что в июле газопровод “Северный поток” остановят для планового ремонта. При этом министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выразил опасение, что трубе перестанет работать.
Авторы статьи напоминают, что стремительный подъем немецкой промышленности во многом был результатом договора о поставке дешевых российских энергоносителей. Теперь Германия потеряла это преимущество.