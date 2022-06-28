Американская армия испытывает нехватку рекрутов

Речь идет о так называемых добровольческих силах – тех, кто имеет право поступить на службу в армии. В мае начштаба сухопутных войск генерал Джеймс Макконвилл выступил в конгрессе. Он рассказал, что в прошлом году к службе в армии были пригодны 29% молодых американцев (от 17 до 24 лет), в этом их количество сократилось до 23%. Среди причин сокращения называют ожирение, судимости, наркозависимость.