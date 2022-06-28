Алексей Нестеренко охараткеризовал предстоящую избирательную кампанию в Омске

Председатель Избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко рассказал об особенностях предстоящих выборов.
В Омской области в единый день голосования 11 сентября пройдут 12 избирательных кампаний. Омичам предстоит выбрать депутатов Омского городского Совета, глав городских и сельских поселений, депутатов представительных органов муниципальных районов, городских и сельских поселений. Выборы пройдут в 8 районах Омской области. Всего избранию подлежат 60 человек.
В голосовании могут принять участие более 900 тысяч избирателей, большая часть из них в Омске. Для этого 11 сентября откроется более 500 избирательных участков.
Готовить и проводить выборы в органы местного самоуправления в Омске в этом году будет территориальная избирательная комиссия по Ленинскому округу.
«Выборы в Омский городской Совет в этом году будут проходить по мажоритарной системе. Это не значит, что партии не смогут выдвигать кандидатов. Смогут, но на определенную территорию. Больше не будет партийных списков, голосуя за которые избиратель не знает, кто конкретно будет в депутатском корпусе. Сейчас каждый кандидат, даже представляющий интересы какой-либо партии, должен «пройти через людей», - отметил Нестеренко.
Голосование пройдет в один день. У избирателей будет возможность проголосовать досрочно: в ТИК с 31 августа по 6 сентября, а в участковой комиссии с 7 по 10 сентября. Также можно будет проголосовать на дому.