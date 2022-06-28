Администрация ОмГУ ответила на критику оптимизации вуза

В то же время на сайте университета появилось «Открыто письмо коллектива ОмГУ», в котором утверждается, что в СМИ прозвучали «неоднозначные» и «не всегда обоснованные оценки происходящих в университете процессов». Сторонники оптимизации заявляют, что намеченные трансформации выработали на стратегической сессии, в которой участвовала значительная часть коллектива ОмГУ. А протест против оптимизации связали с нежеланием выходить из зоны комфорта.