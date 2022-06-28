Администрация ОмГУ ответила на критику оптимизации вуза

Город55 получил официальный ответ на запрос в администрацию ОмГУ по вопросу планируемой реорганизации вуза. Напомним, 1 июля на Ученом совете планируется утвердить новую структуру университета, объединить несколько факультетов и кафедр, в том числе истфак слить с факультетом теологии и кафедрой физкультуры. Открытая критика прозвучала от коллектива исторического факультета. Преподаватели отправили письма в Минборнауки и губернатору, студенты создали петицию в защиту истфака.
Администрация ОмГУ заявила, что объединение служит сокращению «количества малокомплектных направлений, которые уже не интересны абитуриенту».
«Один из ключевых аргументов объединения структур — необходимость объединения образовательных программ, в силу того, что без этого на них уже невозможно обеспечить достаточный набор абитуриентов. Факультеты и кафедры, имеющие большое количество студентов, никто не объединяет, например, нет нужды объединять юридический факультет с каким-либо еще», — говорится в ответе администрации.
Руководство полагает, что эффективнее обучать более крупные группы студентов, не распыляя силы преподавателей по небольшим программам. Это, по мнению администрации, не отпугнет абитуриентов, а наоборот привлечет новых студентов.
«Руководство вуза пробует оценивать эффективность деятельности факультетов и отдельных кафедр по ряду критериев — например, с финансовой точки зрения, в разрезе реализуемых программ. Помимо этого, также учитываются и иные параметры, которые учредитель ставит во главу угла: средний балл ЕГЭ, сохранность контингента, средний возраст научно-педагогических кадров и др. Все эти вопросы регулярно обсуждаются на еженедельных совещаниях с деканами, поэтому коллективам они должны быть уже известны. Во многих случаях видно, что слияние вполне может обеспечить поступательное развитие — например, кафедра жизнеспособна в педагогическом и научном плане тогда, когда на ней трудится достаточное количество преподавателей, а не четверо-пятеро работников, которым приходится быть «мастерами на все руки», — сообщили в вузе.
В администрации отметили, что позиция исторического факультета и. о. ректора Сергею Замятину известна, идет обсуждение с деканом и заведующими кафедрами. В ОмГУ создали комиссию по реорганизации, куда в том числе вошел и. о. декана истфака.
В вузе также заверили, что выборность деканов не ставится под вопрос.
«Выборность деканов факультетов или директоров институтов — вопрос, не требующий обсуждения. Современное законодательство отвечает на него совершенно однозначно», — говорится в ответе.
В то же время на сайте университета появилось «Открыто письмо коллектива ОмГУ», в котором утверждается, что в СМИ прозвучали «неоднозначные» и «не всегда обоснованные оценки происходящих в университете процессов». Сторонники оптимизации заявляют, что намеченные трансформации выработали на стратегической сессии, в которой участвовала значительная часть коллектива ОмГУ. А протест против оптимизации связали с нежеланием выходить из зоны комфорта.
«Действительно, любые изменения связаны с выходом из зоны комфорта. Тем не менее коллектив Омского государственного университета считает значимыми следующие позиции:
- объективную необходимость структурных преобразований, в том числе объединение ряда кафедр и факультетов;
- широкое обсуждение в коллективах планируемой трансформации;
- сохранение выборности руководителей факультетов;
- поддержку коллективом конструктивной позиции руководства университета по вопросам, связанным с назревшими преобразованиями.
Мы гарантируем, что университет, сохраняя традиции классического фундаментального образования, обеспечит высокий уровень подготовки специалистов, соответствующий современным требованиям рынка труда и вызовам времени», — говорится в письме.
Под письмом подписались 18 сотрудников: 6 проректоров и 9 деканов. В том числе деканы некоторых факультетов, которые планируют сливать: филфака и иняза, факультета теологии, экономического факультета и других. Подписи и.о. ректора нет.
Напомним, сотрудники исторического факультета считают, что оптимизация фатально скажется на учебной и научной деятельности, а кроме того, не принесет ощутимой экономии. К тому же, по их словам, жесткая экономия расходов в вузе идет параллельно увеличению затрат на содержание административно-управленческого персонала. Также историки заявляют, что несогласные с позицией ректората сталкиваются с давлением и запугиванием.