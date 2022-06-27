Зима без денег. Омская стройфирма оставила работников без зарплаты

В связи с этим прокуратура Советского округа Омска внесло представление в адрес предприятия, потребовав немедленно восстановить права работником и погасить долги по зарплате. Вдобавок к этому прокуратура обратилась в следственные органы, чтобы там провели собственную проверку и дали уголовно-правовую оценку действиям компании.