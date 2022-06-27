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Зима без денег. Омская стройфирма оставила работников без зарплаты

Зима без денег. Омская стройфирма оставила работников без зарплаты

Вчера, 12:30
Фото: 1MI

Омская стройфирма задолжала работникам 600 тыс рублей

Долг накопился за два месяца.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, работники стройфирмы ООО «Монрем» потребовали взыскать с работодателя зарплату за январь и февраль 2022 года. По каким-то причинам руководство стройфирмы не платило строителям зарплату два месяца и накопило долг на 622 тыс рублей.

Прокурорская проверка показала, что руководство фирмы имело финансовую возможность платить зарплату работникам, но вместо этого направило деньги на другие цели.

В связи с этим прокуратура Советского округа Омска внесло представление в адрес предприятия, потребовав немедленно восстановить права работником и погасить долги по зарплате. Вдобавок к этому прокуратура обратилась в следственные органы, чтобы там провели собственную проверку и дали уголовно-правовую оценку действиям компании.

Устранение нарушений прав строителей стоит на контроле ведомства.

#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Зарплата#Долг по зарплате
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