Ямал с Югрой оказались в десятке регионов с максимальной площадью лесных пожаров

Как показывает онлайн-карта пожаров, в ХМАО леса горят в Нижневартовском районе. На Ямале — в таких районах, как Тазовский, Красноселькупский Пуровский, Надымский. При этом здесь в прошедшие выходные температура воздуха была выше климатической нормы на 10 градусов и даже более.