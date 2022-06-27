Ямал с Югрой оказались в десятке регионов с максимальной площадью лесных пожаров

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные Федерального агентства лесного хозяйства, на Ямале пять пожаров уничтожили за последние сутки растительность на 52 гектарах, а в предыдущие — 296 гектаров.
С этими показателям регион занял шестое место среди самых «горящих». Еще хуже ситуация была только в таких регионах, как Чукотка, где сгорело 33 тысячи гектаров, Якутия (почти 28 тысяч), Иркутская области (12,7 тысяч).
Как показывает онлайн-карта пожаров, в ХМАО леса горят в Нижневартовском районе. На Ямале — в таких районах, как Тазовский, Красноселькупский Пуровский, Надымский. При этом здесь в прошедшие выходные температура воздуха была выше климатической нормы на 10 градусов и даже более.