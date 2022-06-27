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Ямал с Югрой оказались в десятке регионов с максимальной площадью лесных пожаров

Вчера, 15:09
ЯНАО и ХМАО по показателю площади охваченных огнем в течение суток лесов оказались среди 10 самых пострадавших.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные Федерального агентства лесного хозяйства, на Ямале пять пожаров уничтожили за последние сутки растительность на 52 гектарах, а в предыдущие — 296 гектаров.

С этими показателям регион занял шестое место среди самых «горящих». Еще хуже ситуация была только в таких регионах, как Чукотка, где сгорело 33 тысячи гектаров, Якутия (почти 28 тысяч), Иркутская области (12,7 тысяч).

Как показывает онлайн-карта пожаров, в ХМАО леса горят в Нижневартовском районе. На Ямале — в таких районах, как Тазовский, Красноселькупский Пуровский, Надымский. При этом здесь в прошедшие выходные температура воздуха была выше климатической нормы на 10 градусов и даже более.



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