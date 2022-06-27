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Яд в воздухе, распродажа IKEA и скандал в ОмГУ. Понедельник в Омске

Яд в воздухе, распродажа IKEA и скандал в ОмГУ. Понедельник в Омске

Вчера, 23:25
Фото: 1MI
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Новость № 1. В воздухе Омска обнаружено почти 10-кратное превышение ПДК хлорида водорода. Пробы были взяты на 8 стационарных постах 24 июня. В тот день, во время режима НМУ, от омичей поступило более 30 жалоб. 

В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
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Новость № 2. В пресс-службе компании ИКЕА сообщили подробности распродаж в закрывающихся магазинах. В Омске, как и во всех остальных городах России, ИКЕА  в офлайн-формате уже не откроется. Непосредственно в магазинах приобрести товары по распродаже смогут только работники магазинов.

Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
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Новость № 3. 1 июля в Омском государственном университете им. Достоевского состоится Ученый совет, на котором планируется изменить структуру вуза. Предполагается «укрупнить» несколько факультетов, в том числе слить истфак с факультетом теологии, философии и мировых культур, а также присоединить к ним кафедру физкультуры. Исторический факультет не согласен. 

«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
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#Любовь Фёдорова#Новости#Омская область#Омск
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