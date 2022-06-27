Яд в воздухе, распродажа IKEA и скандал в ОмГУ. Понедельник в Омске

Новость № 2. В пресс-службе компании ИКЕА сообщили подробности распродаж в закрывающихся магазинах. В Омске, как и во всех остальных городах России, ИКЕА в офлайн-формате уже не откроется. Непосредственно в магазинах приобрести товары по распродаже смогут только работники магазинов.