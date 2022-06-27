В Омской области детский дом погряз в горах мусора

Выяснилось, что неправильная периодичность была прописана в договоре. По законодательству осенью и зимой мусор должны вывозить не менее одного раза в трое суток, а в теплое время — не менее раза в сутки. Пришлось в суде приводить сроки в договоре в соответствие с законом. Суд удовлетворил исковые требования.