В Омской области детский дом погряз в горах мусора

Прокуратура провела проверку и выяснила, что ООО «Магнит» и «Колосовский детский дом» заключили договор, согласно которому региональный оператор должен был каждую неделю вывозить мусор из контейнеров на территории учреждения. Однако мусоровозы приезжали гораздо реже, чем требуется.
Выяснилось, что неправильная периодичность была прописана в договоре. По законодательству осенью и зимой мусор должны вывозить не менее одного раза в трое суток, а в теплое время — не менее раза в сутки. Пришлось в суде приводить сроки в договоре в соответствие с законом. Суд удовлетворил исковые требования.
В пресс-службе «Магнита» заявили, что детдом в попытке сэкономить неправильно оценил объемы мусора, и поэтому с вывозом возникли проблемы.
«В желании сэкономить, руководители учреждений, предприятий, ИП некорректно оценивают объем образующихся у них отходов и устанавливают график вывоза ТКО, не соответствующий потребностям юрлица. В случаях, когда региональный оператор видит у юрлиц явное занижение объёмов ТКО, то силами сотрудников отдела логистики, проводит собственное расследование, обращается в надзорные органы с тем, чтобы убедить юрлиц изменить условия договора и увеличить периодичность вывоза ТКО», — заявил регоператор.