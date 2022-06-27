В Омске ребенок получил травму во время фейерверка в День молодежи

В воскресенье вечером, во время фейерверка на Соборной площади в День молодежи, получил травму 7-летний ребенок. Как именно это произошло, неясно. По данным NGS55, мать мальчика сообщила, что это случилось из-за салюта.
В региональном минспорта уточнили, что на месте ребенку оперативно оказала помощь бригада медиков, затем его увезли в детскую городскую клиническую больницу № 3. По данным минздрава, обошлось ушибом мягких тканей головы. После необходимой помощи ребенка отпустили домой, госпитализация не потребовалось. Состояние мальчика оценили как удовлетворительное.
Причина травмы станет ясна после судмедэкспертизы.
Напомним, в День молодежи в центре города, по официальным данным, собралось около 70 тыс человек.