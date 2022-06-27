Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске ребенок получил травму во время фейерверка в День молодежи

В Омске ребенок получил травму во время фейерверка в День молодежи

Вчера, 21:41
Фото: Город55
В центре праздника пострадал 7-летний мальчик.

В воскресенье вечером, во время фейерверка на Соборной площади в День молодежи, получил травму 7-летний ребенок. Как именно это произошло, неясно. По данным NGS55, мать мальчика сообщила, что это случилось из-за салюта.

В региональном минспорта уточнили, что на месте ребенку оперативно оказала помощь бригада медиков, затем его увезли в детскую городскую клиническую больницу № 3. По данным минздрава, обошлось ушибом мягких тканей головы. После необходимой помощи ребенка отпустили домой, госпитализация не потребовалось. Состояние мальчика оценили как удовлетворительное.

Причина травмы станет ясна после судмедэкспертизы. 

Напомним, в День молодежи в центре города, по официальным данным, собралось около 70 тыс человек.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Салют
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18