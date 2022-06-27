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В Омске отменят популярный автобусный маршрут

В Омске отменят популярный автобусный маршрут

Вчера, 12:40
Фото: 1MI

Омичи больше не смогут ездить в маршрутках № 430

Теперь добираться придется только с пересадками.

В Омске отменяют автобусный маршрут № 430 (улица Труда — улица 3-й Разъезд). Такая ситуация произошла из-за того, что перевозчики не исполнили условия договоров по замене транспорта на автобусы вместимостью более 80 человек. Контракты расторгнут 30 июня.

Омичи смогут добираться до улицы Труды и 3-го Разъезда с пересадками. Их совершить можно на остановках транспорта «Театральная площадь» на улице Думской и «Дом туриста» на улице Гагарина. Чтобы поездки не сильно «ударили» по карману, придется приобрести «пересадочный» или «безлимитный» проездной. Оплату второй поездки нужно осуществить не позднее 45 минут.

#Вероника Жукова#Город#Касается каждого#Новости#Омск#Транспорт
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