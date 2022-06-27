В Омске отменят популярный автобусный маршрут

Омичи смогут добираться до улицы Труды и 3-го Разъезда с пересадками. Их совершить можно на остановках транспорта «Театральная площадь» на улице Думской и «Дом туриста» на улице Гагарина. Чтобы поездки не сильно «ударили» по карману, придется приобрести «пересадочный» или «безлимитный» проездной. Оплату второй поездки нужно осуществить не позднее 45 минут.