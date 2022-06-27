В июне 2022 года, спустя почти четыре месяца простоя, руководство ИКЕА объявило о сокращении бизнеса в России. После финальных распродаж магазины и фабрики в России не откроются под старым брендом. В Омске после закрытия гипермаркета без работы могут остаться более 400 человек. Предполагается, что производство и бизнес в России ИКЕА продаст местным производителям.