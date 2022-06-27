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Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске

Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске

Вчера, 12:56
Фото: 1MI
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.

В пресс-службе компании ИКЕА сообщили подробности распродаж в закрывающихся магазинах. В Омске, как и во всех остальных городах России, ИКЕА  в офлайн-формате уже не откроется. Непосредственно в магазинах приобрести товары по распродаже смогут только работники магазинов.

Купить товары в ИКЕА омичи смогут только онлайн - об этом говорится на официальном сайте магазина. Дата начала распродажи для омичей пока не озвучивается. По некоторой информации, она начнется с 1 июля. До этого времени остатки товаров смогут купить только работники магазинов ИКЕА.

В июне 2022 года, спустя почти четыре месяца простоя, руководство ИКЕА объявило о сокращении бизнеса в России. После финальных распродаж магазины и фабрики в России не откроются под старым брендом. В Омске после закрытия гипермаркета без работы могут остаться более 400 человек. Предполагается, что производство и бизнес в России ИКЕА продаст местным производителям. 

#Ольга Акамова#Омск#Распродажа#Икеа#Магазин#Посуда#Товары#Закрытие#Новости#Общество
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