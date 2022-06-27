Сотрудник магазина в Нью-Йорке ударил бывшего адвоката Трампа из-за запрета на аборты

В Нью-Йорке совершено нападение на Руди Джулиани, бывшего адвоката Дональда Трампа, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на New York Post. Продавец одного из магазинов ударил адвоката, причиной конфликта стало решение об отмене права на аборты.
Как рассказал Руди Джулиани в интервью, он внезапно почувствовал удар и чуть не упал. По его словам, он ощутил «ужасную боль в спине» и так и не понял, что это было. Джулиани добавил, что сотрудник магазина оскорбил его, назвав подонком, и обвинил в том, что он принял решение убивать женщин. Скорее всего, мужчина имел в виду решение, принятое Верховным судом США об отмене права на аборты.