Сотрудник магазина в Нью-Йорке ударил бывшего адвоката Трампа из-за запрета на аборты

Как рассказал Руди Джулиани в интервью, он внезапно почувствовал удар и чуть не упал. По его словам, он ощутил «ужасную боль в спине» и так и не понял, что это было. Джулиани добавил, что сотрудник магазина оскорбил его, назвав подонком, и обвинил в том, что он принял решение убивать женщин. Скорее всего, мужчина имел в виду решение, принятое Верховным судом США об отмене права на аборты.