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Снова рост? В Омской области начали чаще умирать от коронавируса

Снова рост? В Омской области начали чаще умирать от коронавируса

Вчера, 17:23
Фото: 1MI

В Омской области стали чаще умирать зараженные коронавирусом

Данные за последние сутки.

В федеральном оперштабе сообщили, что за последние сутки в Омской области обнаружили всего 35 случаев коронавируса, из них госпитализировать пришлось 12 омичей. Эти данные - едва ли не минимальные за последний месяц. Чего нельзя сказать о смертях.

По данным за сутки к 27 июня, после непродолжительного отсутствия смертельных случаев скончался еще один зараженный. Теперь с начала пандемии насчитывается 4 416 смертей. Выздоровевших же насчитывается уже 203 488 (+30 за сутки). 

В оперштабе отмечают, что коллективный иммунитет снизился до 24.3%. 

#Ольга Акамова#Омск#Общество
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