Снова рост? В Омской области начали чаще умирать от коронавируса

В федеральном оперштабе сообщили, что за последние сутки в Омской области обнаружили всего 35 случаев коронавируса, из них госпитализировать пришлось 12 омичей. Эти данные - едва ли не минимальные за последний месяц. Чего нельзя сказать о смертях.
По данным за сутки к 27 июня, после непродолжительного отсутствия смертельных случаев скончался еще один зараженный. Теперь с начала пандемии насчитывается 4 416 смертей. Выздоровевших же насчитывается уже 203 488 (+30 за сутки).
В оперштабе отмечают, что коллективный иммунитет снизился до 24.3%.