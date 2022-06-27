Снова рост? В Омской области начали чаще умирать от коронавируса

В федеральном оперштабе сообщили, что за последние сутки в Омской области обнаружили всего 35 случаев коронавируса, из них госпитализировать пришлось 12 омичей. Эти данные - едва ли не минимальные за последний месяц. Чего нельзя сказать о смертях.