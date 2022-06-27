Скандалы и нервы. Масштабный сбой работы терминалов наделал шума в омских маршрутках

Между тем, в департаменте транспорта Городу55 заявили, что в автобусах сбоя не было, хотя в них работает та же система. По поводу маршруток в дептрансе комментариев не дали, сославшись на то, что частники не в их компетенции. Выяснить, был ли сбой, не удалось и в«Пассаржирсервисе»: там корреспондента переадресовали в дептранс.