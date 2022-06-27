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Скандалы и нервы. Масштабный сбой работы терминалов наделал шума в омских маршрутках

Скандалы и нервы. Масштабный сбой работы терминалов наделал шума в омских маршрутках

Вчера, 16:52
Фото: 1MI

Из-за сбоя работы в системе часть омских маршруток осталась без терминалов

Перевозчики потеряли деньги, пассажиры — нервы.

В выходные часть омских маршруток на полдня остались без терминалов для оплаты проезда. О масштабном сбое заявил председатель совета НП «СРО «Омские перевозчики»  Владимир Геворгян.

В субботу, по словам перевозчика, пассажиры полдня не могли рассчитаться за проезд безналичным способом — зависла целая сеть терминалов оплаты. Это вызвало заметный переполох и недовольство омичей.

«Люди злятся, на водителя кричат. Он в ответ огрызается. Пострадали все. Пассажиры нервничали. Мы, перевозчики, потеряли деньги. Потому что никто не мог оплатить. Где-то  рассчитались наличными, где-то нет, так проехали» — описал ситуацию Владимир Геворгян.  

По его словам, после звонков сотовым операторам и в банки перевозчики обратились в «Пассажирсервис». Перевозчики предположили, что причиной зависших терминалов мог стать скачок электроэнергии.

«Они не признали, что это их проблема. Говорят — сети виноваты. Но это не наша задача заниматься расследованием и выяснять причины» — рассказывает перевозчик. 

Между тем, в департаменте транспорта Городу55 заявили, что в автобусах сбоя не было, хотя в них работает та же система. По поводу маршруток в дептрансе комментариев не дали, сославшись на то, что частники не в их компетенции. Выяснить, был ли сбой, не удалось и в«Пассаржирсервисе»: там корреспондента переадресовали в дептранс.

«Терминалы работают автономно, поэтому не можем точно сказать, о каком сбое идет речь. Перевозчики у нас работают на основе договора. Поэтому маршрутки к нам не относятся. В муниципальном транспорте — ни в автобусах, ни в электрическом — сбоев не было», — сказали в ведомстве. 

Между тем, перевозчик Владимир Геворгян рекомендовал пассажирам иметь при себе наличные. На всякий случай.

#Новости#Омск#Маршрутки#Пассажирский транспорт#Деньги#Скандал#Любовь Фёдорова
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