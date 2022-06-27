Серые схемы. В Омске нашли двойников известных стройфирм

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о нескольких юридических лицах, которые по названию были очень похожи на уже существующие компании, однако фактически никакой деятельности не вели.
Подозрение у прокуроров Кировского округа Омска пало на три компании: ООО «Берра», ООО «РЕМСТРОЙ 055» и ООО «СК Лидер». Их зарегистрировали в 2021 году, при том, что компании с очень похожими названиями уже были зарегистрированы несколько лет назад.
Прокурорская проверка показала, что компании не вели никакой хозяйственной деятельности и не участвовали в торгах. Также выяснилось, что юрлица оформлены на подставных лиц: они признались, что за небольшую плату передали документы неизвестным, чтобы те оформили на них компании.
Прокуратура Кировского округа обратилась в правоохранительные органы, чтобы там решили вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица». Ход следственной проверки стоит на контроле прокуратуры, добавили в ведомстве.
Добавим, что компании с похожими названиями — «АртРемСтрой» и СК «Лидер» — получают большие контракты на ремонт дорог и крупных объектов. Недавно СК «Лидер» заподозрили в недобросовестности из-за срыва нескольких контрактов. Позже компанию внесли в список недобросовестных подрядчиков.