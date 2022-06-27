Серые схемы. В Омске нашли двойников известных стройфирм

Подозрение у прокуроров Кировского округа Омска пало на три компании: ООО «Берра», ООО «РЕМСТРОЙ 055» и ООО «СК Лидер». Их зарегистрировали в 2021 году, при том, что компании с очень похожими названиями уже были зарегистрированы несколько лет назад.