Руспродсоюз объяснил, почему растут цены на рис в этом году

Как сообщает NEWS.ru, по словам специалистов Руспродсоюза. главная причина видится в санкциях, которые были введены в отношении РФ, после того, как она начала проводить военную спецоперацию на Украине. Одновременно вырос спрос на данный продукт со стороны россиян, в рационе которых рис можно встретить чаще в полтора раза, чем, например, традиционно популярную гречку.