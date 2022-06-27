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Руспродсоюз объяснил, почему растут цены на рис в этом году

Руспродсоюз объяснил, почему растут цены на рис в этом году

Вчера, 18:37
Фото: piqsels.com
Специалисты Руспродсоюз рассказали о том, что за год рисовая крупа подорожала на 36,3 процента в розничной продаже и на 67,1 процента — при оптовых закупках. Они объяснили, что могло вызвать такой рост.

Как сообщает NEWS.ru, по словам специалистов Руспродсоюза. главная причина видится в санкциях, которые были введены в отношении РФ, после того, как она начала проводить военную спецоперацию на Украине. Одновременно вырос спрос на данный продукт со стороны россиян, в рационе которых рис можно встретить чаще в полтора раза, чем, например, традиционно популярную гречку.

В мае минувшего года килограмм риса стоил 82,6 рубля, а в мае нынешнего - уже 112,7 рубля. И цены по-прежнему идут вверх. По данным, озвученным заместителем председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрием Леоновым, в июне килограмм риса уже стоил 114,7 рубля.

 

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