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RT подготовили видеоматериал о помощи россиян в восстановлении ЛДНР

Вчера, 21:21
Информагенство RT сняли ролик о том, как люди из разных регионов России приезжают для оказания помощи в восстановлении инфраструктуры проживающим на Донбассе и освобожденных территориях Украины.

RT рассказали какие меры оказываются для налаживании мирной жизни населения. Совместно со спасателями ДНР сотрудники МЧС России разбирают завалы разрушенных зданий в городе Мариуполь.

Специалисты из Нижнего Новгорода производят замену дорожного полотна в одном из городов ДНР – Харцызск.

Руководство некоторых регионов России берет шефство над населенными пунктами Донецкой и Луганской народных республик.

Башкирия, например, помогает городу Красный Луч в ЛНР. В том числе, из республики прибыли врачи, которые уже принимают пациентов в местных больницах.

Из Магаданской области помощь прибыла в Ждановку ДНР. В восстановлении инфраструктуры города помогают строители и энергетики. 

15 июня в Минстрое РФ сообщили о намерении в ближайшее будущее начать работы по восстановлению пострадавших от боевых действий объектов Мариуполя и Волновахи. Уже оценивается размер ущерба, составляются планы восстановительных работ и смета.

#Ольга Земскова
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