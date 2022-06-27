Представители «Единой России» поздравили омскую молодежь с праздником

Депутаты, члены Партии и победители предварительного голосования «Единой России» поделились воспоминаниями о своей молодости и дали напутствие омской молодежи.
Депутат Омского городского Совета Антон Ремнев рассказал о поступлении в вуз. Он подавал документы только в один вуз и на одну специальность, потому что точно знал, где и чему хотел учиться.
"Учеба давалась легко. Хватало времени и заниматься спортом (я входил в сборную вуза по плаванию), и участвовать в мероприятиях, которых у нас было довольно много. Студенческое время всегда вспоминаю с теплом, и о своем выборе ни разу не пожалел. Легко ли быть молодым? Молодым быть интересно! Молодость дает свободу, силы и вдохновение, чтобы двигаться к своей мечте», - поделился Ремнев.
Преподаватель Омского государственного аграрного университета и победитель предварительного голосования «Единой России» Наталья Старовойтова рассказала, что в советское время тоже отмечали День молодежи, и этот праздник всегда вызывал особый трепет.
«Молодость есть молодость. Это всегда вера в лучшее, надежды на будущее, задор и энергия. В мое время в этот день парни и девушки участвовали в разных праздничных мероприятиях, фестивалях, а я предпочитала спортивные соревнования. Физкультуру и спорт люблю с детства. Но особенно мы с подружками ждали вечера, потому что в этот день в городских парках на танцплощадках устраивались танцевальные вечера, - поделилась воспоминаниями Старовойтова. - Хочу обратиться к современной молодежи. Молодость – самое чудесное время в жизни каждого человека. Это время возможностей и свершений, время, когда всё еще впереди. С праздником! С Днём молодежи, друзья!».
Депутат Омского городского Совета Юрий Арчибасов уверен, что человек «молод, пока молода душа», и новому поколению молодежи он поделал «не стареть душой».
«Ты молод, пока молода душа, пока есть стремления к свершениям, пока ты полон сил строить планы и воплощать их в жизнь. Я желаю каждому никогда не стареть душой, оставаться молодым, даже когда седина тронула виски. А тем, кому открыты ещё все дороги, я пожелаю выбрать правильный путь и идти по нему прямо, тогда старости вас будет не догнать!», — подчеркнул Арчибасов.
Депутат Омского городского Совета Инна Гомолко поделилась воспоминанием из студенчества, и они не слишком отличаются от «будней» нынешних студентов.
«Помню, как в институтские годы, гуляли до утра, а потом шли на экзамены и, что характерно сдавали на отлично. Желаю всем не терять самообладание, иметь прекрасное чувство юмора, быть уверенными в себе и поддерживать друг друга! С праздником!» — поздравила омичей Инна Гомолко.
Накануне, 26 июня, в центре Омска состоялся праздничный концерт для омской молодежи. На Соборной площади были установлены 300 квадратных метров плазменных экранов, звуковое оборудование общей мощностью 80 киловатт, более сотни лазеров и световых установок, гигантский 28-метровый экран. Для омичей выступили КВНщики и актёры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков и музыканты Люся Чеботина и группа «DABRO». Мероприятие посетили 70 тысяч 600 омичей. Это самый массовый День молодежи за последние несколько лет.