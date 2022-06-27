Представители «Единой России» поздравили омскую молодежь с праздником

Накануне, 26 июня, в центре Омска состоялся праздничный концерт для омской молодежи. На Соборной площади были установлены 300 квадратных метров плазменных экранов, звуковое оборудование общей мощностью 80 киловатт, более сотни лазеров и световых установок, гигантский 28-метровый экран. Для омичей выступили КВНщики и актёры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков и музыканты Люся Чеботина и группа «DABRO». Мероприятие посетили 70 тысяч 600 омичей. Это самый массовый День молодежи за последние несколько лет.