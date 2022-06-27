Празднование Дня молодежи обернулось дракой в омском баре

Вчера, 26 июня, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что в караоке-баре «Опера» по адресу улица Ленина, 20 произошла драка. Конфликт сллучился между посетительницей и администратором заведения.
Очевидцы утверждают, что сотрудники бара кинули женщину на лестницу. Омичка отказывалась уходить, сопротивлялась, в затем разозлилась и попыталась пнуть работника заведения. На что он в свою очередь ответил прицельным ударом кулака в скулу.
Посетители говорят, что после драки на место приезжала полиция. Город55 запросил комментарий в УМВД России по Омской области.