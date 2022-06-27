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Празднование Дня молодежи обернулось дракой в омском баре

Празднование Дня молодежи обернулось дракой в омском баре

Вчера, 08:37
Фото: 1MI

В Омске сотрудник бара ударил посетительницу кулаком в лицо

Инцидент произошел в караоке-баре «Опера».

Вчера, 26 июня, в паблике «Инцидент Омск» появилась информация, что в караоке-баре «Опера» по адресу улица Ленина, 20 произошла драка. Конфликт сллучился между посетительницей и администратором заведения.

Очевидцы утверждают, что сотрудники бара кинули женщину на лестницу. Омичка отказывалась уходить, сопротивлялась, в затем разозлилась и попыталась пнуть работника заведения. На что он в свою очередь ответил прицельным ударом кулака в скулу. 

Посетители говорят, что после драки на место приезжала полиция. Город55 запросил комментарий в УМВД России по Омской области.

скриншот видео "Инцидент Омск"
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Драка
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