Празднование Дня молодежи обернулось дракой в омском баре

Очевидцы утверждают, что сотрудники бара кинули женщину на лестницу. Омичка отказывалась уходить, сопротивлялась, в затем разозлилась и попыталась пнуть работника заведения. На что он в свою очередь ответил прицельным ударом кулака в скулу.