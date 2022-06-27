Потерялись в толпе. День молодежи в Омске пришлось остановить ради поиска детей

День молодежи в Омске не обошелся без инцидентов. Как сообщил «Новый Омск», во время выступления приглашенных артистов в толпе потерялись дети, и концерт пришлось приостановить. Как сообщили очевидцы, в толпе зрителей потерялись четыре девочки и один мальчик разных возрастов.
Информацию о потерянных детях Городу55 подтвердили в омской полиции. В ведомстве заверили, что всех детей нашли в тот же вечер, они не пострадали.
Добавим, что на Дне молодежи в центре Омска собрались порядка 7 тыс зрителей. Это самое массовое празднование за последние несколько лет.