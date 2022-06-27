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Потерялись в толпе. День молодежи в Омске пришлось остановить ради поиска детей

Потерялись в толпе. День молодежи в Омске пришлось остановить ради поиска детей

Вчера, 16:26
Фото: Город55

В Омске на концерте в честь Дня молодежи потерялись пятеро детей

Детей нашли, они не пострадали.

День молодежи в Омске не обошелся без инцидентов. Как сообщил «Новый Омск», во время выступления приглашенных артистов в толпе потерялись дети, и концерт пришлось приостановить. Как сообщили очевидцы, в толпе зрителей потерялись четыре девочки и один мальчик разных возрастов.

Информацию о потерянных детях Городу55 подтвердили в омской полиции. В ведомстве заверили, что всех детей нашли в тот же вечер, они не пострадали.

Добавим, что на Дне молодежи в центре Омска собрались порядка 7 тыс зрителей. Это самое массовое празднование за последние несколько лет.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Дети#Пропавшие дети#Полиция#Омск#Поиск
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