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Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок

Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок

Вчера, 17:43
Фото: 1MI

Омского экс-полицейского Липина почти на два года лишили свободы за взятку

Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по расследованию ДТП Алексея Липина. Его признали виновным в получении взятки. 

По материалам дела, экс-полицейский за деньги сообщал адвокату данные пострадавших в ДТП, чтобы те могли воспользоваться его услугами. Всего он получил 120 тысяч рублей. 

Сегодня суд приговорил Липина к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бывшего полицейского оштрафовали на 1.2 млн рублей. Вину в совершении преступления подсудимый не признал. 

Напомним, в 2021 году суд признал Липина виновным по этому же делу и приговорил его к 3.5 годам колонии общего режима, а также оштрафовал на 2.4 млн рублей. Однако, в мае того же года приговор был отменен, дело возвращено на дорасследование прокурору.

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