Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок

Напомним, в 2021 году суд признал Липина виновным по этому же делу и приговорил его к 3.5 годам колонии общего режима, а также оштрафовал на 2.4 млн рублей. Однако, в мае того же года приговор был отменен, дело возвращено на дорасследование прокурору.