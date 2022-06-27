Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по расследованию ДТП Алексея Липина. Его признали виновным в получении взятки.
По материалам дела, экс-полицейский за деньги сообщал адвокату данные пострадавших в ДТП, чтобы те могли воспользоваться его услугами. Всего он получил 120 тысяч рублей.
Сегодня суд приговорил Липина к 1 году 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, бывшего полицейского оштрафовали на 1.2 млн рублей. Вину в совершении преступления подсудимый не признал.
Напомним, в 2021 году суд признал Липина виновным по этому же делу и приговорил его к 3.5 годам колонии общего режима, а также оштрафовал на 2.4 млн рублей. Однако, в мае того же года приговор был отменен, дело возвращено на дорасследование прокурору.