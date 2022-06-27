Подведены итоги национальной премии «Золотой Меркурий»

Самую большую активность проявили ТПП Санкт-Петербурга, Московской области и Ставропольского края. Так, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра победил в специальной номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства». Об этом пишет mkset.ru.
Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, благодаря совместной работе с семейными компаниями последние стали активно себя проявлять в жизни системы ТПП, а также в региональных палатах, участвовать в конкурсах. Также активными были экспортеры по всем направлениям. Кроме того, возросла роль инновационных компаний в сфере экспорта и секторе малого бизнеса. По мнению Катырина, нужно создавать больше малых предприятий в сфере промышленности. Сейчас их порядка шести процентов.
В конкурсе приняли участие предприятия со штатом сотрудников до 100 человек и предприятия-экспортеры. В числе критериев отбора — экономические показатели бизнеса и рекомендации региональных ТПП.
Задачей конкурса является развитие российского бизнеса. Особое внимание жюри уделило инновационному бизнесу в разных отраслях промышленности.
Победа в конкурсе станет для предпринимателей возможностью освоить новые региональные и федеральные рынки, отметили организаторы премии.