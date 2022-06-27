Подведены итоги национальной премии «Золотой Меркурий»

Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, благодаря совместной работе с семейными компаниями последние стали активно себя проявлять в жизни системы ТПП, а также в региональных палатах, участвовать в конкурсах. Также активными были экспортеры по всем направлениям. Кроме того, возросла роль инновационных компаний в сфере экспорта и секторе малого бизнеса. По мнению Катырина, нужно создавать больше малых предприятий в сфере промышленности. Сейчас их порядка шести процентов.