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Подведены итоги национальной премии «Золотой Меркурий»

Подведены итоги национальной премии «Золотой Меркурий»

Сегодня, 00:05
Фото: goldmercury.ru

Подведены итоги национальной премии «Золотой Меркурий»

Награждение победителей нацпремии в области предпринимательства состоялось в Москве. Конкурс организовала Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ при поддержке Госдумы и Совета Федерации. В нем участвовали 260 компаний из 84 российских регионов.

Самую большую активность проявили ТПП Санкт-Петербурга, Московской области и Ставропольского края. Так, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра победил в специальной номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства». Об этом пишет mkset.ru.

Как отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин, благодаря совместной работе с семейными компаниями последние стали активно себя проявлять в жизни системы ТПП, а также в региональных палатах, участвовать в конкурсах. Также активными были экспортеры по всем направлениям. Кроме того, возросла роль инновационных компаний в сфере экспорта и секторе малого бизнеса. По мнению Катырина, нужно создавать больше малых предприятий в сфере промышленности. Сейчас их порядка шести процентов.

В конкурсе приняли участие предприятия со штатом сотрудников до 100 человек и предприятия-экспортеры. В числе критериев отбора — экономические показатели бизнеса и рекомендации региональных ТПП.

Задачей конкурса является развитие российского бизнеса. Особое внимание жюри уделило инновационному бизнесу в разных отраслях промышленности.

Победа в конкурсе станет для предпринимателей возможностью освоить новые региональные и федеральные рынки, отметили организаторы премии.

#Общество
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