От швеи до альпиниста. В Омске назвали вакансии для студентов без опыта работы

Ко Дню молодежи портал Работа.ру составил подборку вакансий для студентов и выпускников, которые не имеют опыта работы. Они могут заработать от 30 до 70 тыс рублей в месяц, работая этим летом.
Больше всего предлагают промышленному альпинисту. Единственное требование к кандидату — быть ответственным, остальному в компании готовы научить. Работника ищут лишь на лето, в обязанности будет входить мытье окон и очистка высотных зданий за 70 тыс рублей в месяц.
Немного меньше, 60 тыс рублей, предлагают разработчику ИСУ в Сбере. Кандидат должен хорошо знать SQL, Python и основные библиотеки для анализа данных, теорию вероятности и математическую статистику на базовом уровне. Работодатель же вдобавок к зарплате обещает ДМС, корпоративное обучение и другие бонусы.
На зарплату в районе 55 тыс рублей в Омске ищут продавца товаров для рыбалки и подводного плавания, туризма и активного отдыха. Вместе с зарплатой кандидатам обещают соцпакет и корпоративную скидку.
Официанту в летнее кафе обещают зарплату около 45 тыс рублей, но если постараться, то можно заработать и больше. Для трудоустройства кандидату понадобится наличие санитарной книжки, чувство юмора и грамотная речь.
Столько же работодатели обещают плотнику-столяру, который будет изготавливать деревянные упаковки для оборудования. Порядка 40 тыс рублей обещают платить швее на производство школьной формы, а около 35 тыс рублей готовы платить бухгалтеру.