Город55
ГлавноеВсе новости
От швеи до альпиниста. В Омске назвали вакансии для студентов без опыта работы

От швеи до альпиниста. В Омске назвали вакансии для студентов без опыта работы

Вчера, 17:59
Фото: 1MI

Омским студентам предложили работу на лето за 70 тыс в месяц

Подборка вакансий без опыта работы.

Ко Дню молодежи портал Работа.ру составил подборку вакансий для студентов и выпускников, которые не имеют опыта работы. Они могут заработать от 30 до 70 тыс рублей в месяц, работая этим летом.

Больше всего предлагают промышленному альпинисту. Единственное требование к кандидату — быть ответственным, остальному в компании готовы научить. Работника ищут лишь на лето, в обязанности будет входить мытье окон и очистка высотных зданий за 70 тыс рублей в месяц.

Немного меньше, 60 тыс рублей, предлагают разработчику ИСУ в Сбере. Кандидат должен хорошо знать SQL, Python и основные библиотеки для анализа данных, теорию вероятности и математическую статистику на базовом уровне. Работодатель же вдобавок к зарплате обещает ДМС, корпоративное обучение и другие бонусы.

На зарплату в районе 55 тыс рублей в Омске ищут продавца товаров  для рыбалки и подводного плавания, туризма и активного отдыха. Вместе с зарплатой кандидатам обещают соцпакет и корпоративную скидку.

Официанту в летнее кафе обещают зарплату около 45 тыс рублей, но если постараться, то можно заработать и больше. Для трудоустройства кандидату понадобится наличие санитарной книжки, чувство юмора и грамотная речь.

Столько же работодатели обещают плотнику-столяру, который будет изготавливать деревянные упаковки для оборудования. Порядка 40 тыс рублей обещают платить швее на производство школьной формы, а около 35 тыс рублей готовы платить бухгалтеру.

#Омск#Общество#Новости#Омская область#Работа#Молодежь#Ольга Акамова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18