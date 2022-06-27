От швеи до альпиниста. В Омске назвали вакансии для студентов без опыта работы

Больше всего предлагают промышленному альпинисту. Единственное требование к кандидату — быть ответственным, остальному в компании готовы научить. Работника ищут лишь на лето, в обязанности будет входить мытье окон и очистка высотных зданий за 70 тыс рублей в месяц.