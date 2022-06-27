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Опасность близко! С омичей сняли зараженных членистоногих

Опасность близко! С омичей сняли зараженных членистоногих

Вчера, 16:56
Фото: 1MI

С омичей сняли десятки зараженных клещей

Клещей обнаружили после прогулки на природе.

В омском Роспотребнадзоре сообщили о новых пострадавших от клещей, и на этот раз укушенные едва не заболели опасными инфекциями. Всего же к 27 июня в Омской области клещей сняли с 4 296 человек, и почти каждый третий пострадавший — ребенок (1 445 детей).

Отмечается, что в лабораториях исследуют 99% снятых с омичей клещей. Из них зараженных энцефалитом обнаружилось около 1,2%,  боррелиями — 7,1%, зараженных возбудителями эрлихиоза — 0,7%, анаплазмоза человека — 0,5%. Данных о заболевших омичах после укуса клещей пока нет.

В регионе обработали от клещей 2060 га земли, тем не менее, в 0.2 случаях при исследовании клещей в природе обнаруживаются зараженные энцефалитом. Порядка 60 тыс человек защитились от энцефалита при помощи прививки. 

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск
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