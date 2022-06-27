Опасность близко! С омичей сняли зараженных членистоногих

В омском Роспотребнадзоре сообщили о новых пострадавших от клещей, и на этот раз укушенные едва не заболели опасными инфекциями. Всего же к 27 июня в Омской области клещей сняли с 4 296 человек, и почти каждый третий пострадавший — ребенок (1 445 детей).