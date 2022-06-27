Омский НПЗ прививает экологическую культуру семьям с детьми

При поддержке предприятия прошел мастер-класс проекта #АвоськаОтМамы. В нем приняли участие многодетные мамы, мамы особенных детей или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Проект включает мастер-классы по созданию альтернатив одноразовым вещам. Семьи также учатся монетизировать свои увлечения и обучаются эффективным продажам в сфере hand made. Занятия развивают экологическую осознанность в семьях. Инициатива получила жизнь благодаря гранту ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
На мастер-классе мамы учились плетению авосек, вязанию мочалок из джута, шитью бахил, экомешочков, шоперов. В это время волонтеры играли с детьми в экологические настольные игры и рассказывали ребятам про сортировку отходов.
Автор проекта #АвоськаОтМамы – руководитель Центра социальных и экологических инициатив Гульнара Мукашева. Среди других инициатив экоактивистки — «Детский дом — зеленый двор, безопасно жить нам в нем», «Территория экологических игр».
«Мы неравнодушны к экологии нашего города, поэтому стараемся сделать все возможное, чтобы мы и наши дети жили в гармонии с природой. Реализация подобных проектов идет во благо всех омичей. Эта работа очень значима. Много лет мои инициативы поддерживает Омский НПЗ, который может служить хорошим примером для других промышленных предприятий в части бережного отношения к окружающей среде и участия в социальной жизни города. Все вместе мы в силах менять жизнь в родном городе к лучшему», — рассказывает Гульнара Мукашева.
Благодаря новым знаниям, полученным на мастер-классах, участницы не только прививают экологогические привычки в семьях, но и могут получать дополнительный заработок. Экология касается каждого омича, поэтому требуются общие усилия всех жителей - органов власти, предприятий, общественности и СМИ.