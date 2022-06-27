Омский НПЗ прививает экологическую культуру семьям с детьми

При поддержке предприятия прошел мастер-класс проекта #АвоськаОтМамы. В нем приняли участие многодетные мамы, мамы особенных детей или находящиеся в трудной жизненной ситуации. Проект включает мастер-классы по созданию альтернатив одноразовым вещам. Семьи также учатся монетизировать свои увлечения и обучаются эффективным продажам в сфере hand made. Занятия развивают экологическую осознанность в семьях. Инициатива получила жизнь благодаря гранту ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».