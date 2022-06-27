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Не успели. Выяснилось, из-за чего в Омской области долги по зарплате выросли на 70%

Не успели. Выяснилось, из-за чего в Омской области долги по зарплате выросли на 70%

Вчера, 15:35
Фото: 1MI

Минтруд объяснил скачок по зарплатным долгам на 70% в Омской области

На долг повлияло всего одно предприятие.

На прошлой неделе в Омскстате представили данные по зарплатным долгам в мае 2022 года. Оказалось, что всего за месяц к 1 июня долги перед работниками выросли сразу на 70% и достигли 17.8 млн рублей. Природу долгов в Омскстате не объяснили, отметив лишь, что они появились в сфере транспорта.

Как выяснил Город55, долговую статистику испортило всего одно предприятие — Горьковское ДРСУ. В пресс-службе регионального минтруда объяснили, что предприятие не успело вовремя выплатить зарплату всем сотрудникам.

«На прирост повлияло Горьковское ДРСУ. Однако, через несколько дней организация полностью погасила задолженность по заработной плате», — сообщили в ведомстве.
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Зарплата#Деньги#Работа#Омск
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