Не успели. Выяснилось, из-за чего в Омской области долги по зарплате выросли на 70%

На прошлой неделе в Омскстате представили данные по зарплатным долгам в мае 2022 года. Оказалось, что всего за месяц к 1 июня долги перед работниками выросли сразу на 70% и достигли 17.8 млн рублей. Природу долгов в Омскстате не объяснили, отметив лишь, что они появились в сфере транспорта.