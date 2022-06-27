На Омском НПЗ начали устанавливать ключевое оборудование комплекса «Биосфера»

Омский НПЗ «Газпром нефти» приступил к монтажу ключевого оборудования инновационных очистных сооружений «Биосфера». Это российская система последовательной очистки воды. «Биосфера» очищает промышленную воду, дождевые и ливневые стоки с эффективностью до 100%, за счет чего их можно повторно использовать в производственном цикле. Благодаря этому ОНПЗ снизит потребление воды из Иртыша на 6 млн кубометров в год.