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На Омском НПЗ начали устанавливать ключевое оборудование комплекса «Биосфера»

На Омском НПЗ начали устанавливать ключевое оборудование комплекса «Биосфера»

Вчера, 17:46
Фото: Андрей Шавин
Комплекс должен повысить очистку воды практически до 100%

Омский НПЗ «Газпром нефти» приступил к монтажу ключевого оборудования инновационных очистных сооружений «Биосфера». Это российская система последовательной очистки воды. «Биосфера» очищает промышленную воду, дождевые и ливневые стоки с эффективностью до 100%, за счет чего их можно повторно использовать в производственном цикле. Благодаря этому ОНПЗ снизит потребление воды из Иртыша на 6 млн кубометров в год.

«Биосфера» — крупнейший природоохранный проект в Омской области, входящий в план федерального проекта «Чистый воздух». Строительство комплекса - часть экологической модернизации Омского НПЗ, проходящей с 2008 года.

«С Омским НПЗ у нас выстроено эффективное партнерство в вопросах охраны окружающей среды. Реализуя природоохранные проекты, предприятие демонстрирует пример экологической ответственности. Девять проектов модернизации ОНПЗ вошли в сводный план реализации федерального проекта «Чистый воздух». Подобный опыт природоохранной деятельности — ориентир для других промышленных предприятий региона», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.
Андрей Шавин

Вода на «Биосфере» будет последовательно проходить через блок механической очистки, блок флотации, биореактор, угольные фильтры, обеззараживание ультрафиолетом, что повысит очистку до 100%. Сейчас в первом блоке устанавливают трубопроводы, системы перекачки воды и устройства для отделения нефтепродуктов. Предусмотрены экологические решения: герметизация процессов сбора, подготовки и очистки воды.

«Мы продолжаем экологическую модернизацию Омского НПЗ. В плановом режиме реализуются проекты, направленные на дальнейший рост экологичности и эффективности производства. Одна из важных задач в этой области — последовательное снижение потребления воды для процессов нефтепереработки. Будущий комплекс «Биосфера» решит этот вопрос: он обеспечит бережное водопотребление и позволит дополнительно сократить воздействие производства на окружающую среду», — отметил заместитель председателя Правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.
#Екатерина Чаплинская
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