Практически все пляжи Омска и Омской области расположена на берегу Иртыша. Воды холодной реки летом прогреваются до температуры +18 °C градусов и выше, и в ней вполне комфортно купаться и плавать, особенно в период зноя. Все омичи прекрасно знают, где расположены городские курорты, а гости города могут легко найти их на онлайн-карте и построить маршрут. Итак, какие пляжи посетить летом 2022 года.
Это один из крупнейших пляжей Омска. Он находится в центре города, на набережной Тухачевского, рядом находится стадион «Динамо», поэтому добраться сюда не составит труда. Выделяют 2 зоны отдыха: VIP и общественную.
VIP-зона благоустроена и предоставляет для отдыхающих комфортные условия в 2022 году. Здесь располагаются взрослый и детский бассейны, шезлонги и лежаки, зонтики. Все оборудование относительно новое.
Оборудована зона для переодевания, рядом располагается кафе со столиками. Словом, организаторы постарались создать для омичей полноценный курортный отдых. Оплата за 1,2 часа варьируется от 400 до 500 рублей, для детей от 150 рублей. Тариф зависит от будней или выходных дней.
Общественная зона покрыта некрупным песком, здесь на берегу Иртыша тоже можно купаться и загорать в знойную погоду.
Куйбышевский пляж славится своим удобным расположением. Добраться сюда можно легко и быстро из любой точки Омска. К тому же это самый большой пляж города — его протяженность составляет около 700 метров.
А вот инфраструктура тут не самая совершенная. Шезлонгов и лежаков практически нет в 2022 году, загорают отдыхающие прямо на полотенцах, брошенных на песок, его специально завозят перед летним сезоном. По всей территории расположены фонтанчики с питьевой водой, душевые кабины и раздевалки. Есть даже зона тренажеров и волейбольные площадки для любителей активного отдыха.
Это место для купания считается самым многолюдным в Омске, поэтому территория здесь довольно загрязненная, везде валяются окурки и этикетки от мороженого, которое продается тут же, в киосках поблизости. В купальный сезон бывает так, что даже не протолкнуться. Поэтому рядом всегда дежурят медики и спасатели.
Находится в центре города Омска, недалеко от зеленой парковой зоны. Со стороны он кажется весьма уютным: течение Иртыша здесь тихое и спокойное, прибрежный песок мелкий и мягкий. Особого комфорта на пляже нет: редкие зонтики, раздевалки, удобные душевые кабины, баскетбольные ворота — вот, пожалуй, и все. Зонты и шезлонги отсутствуют, загорают отдыхающие прямо на полотенцах пли надувных матрасах.
Завсегдатаи отмечают, что место очень живописное, по берегам растут плакучие ивы, много зелени. Любители снимков устраивают фотосессии. Прибрежная линия плавная, нет пологих спусков к воде, зато отмечают нечистоплотность посетителей: часто к берегу прибивает целлофановые пакеты и прочий мусор.
В 2022 году рядом с местом отдыха работают несколько магазинов, киосков с мороженым и напитками, кафе. Имеется платный туалет.
Этот пляж Омска находится на некотором удалении от центра, но, несмотря на это, здесь в сезон всегда много отдыхающих. Это один из зеленых районов, тут есть тенистые места, где стоят несколько скамеек для отдыха. Душевых и туалетов нет, но зато есть удобные раздевалки с навесами и установки для мытья ног, чтобы ополоснуть ступни от налипшего песка.
Кстати, песок тут замечательный — мелкий и мягкий, его почти не чувствуешь под ногами. Рядом расположены киоски с напитками и мороженым, магазины и кафе. Урны для мусора стоят по всему периметру пляжа, но это не спасает от обилия отходов, которые оставляют после себя отдыхающие. В летнее время дежурит спасательная служба.