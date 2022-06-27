Этот пляж Омска находится на некотором удалении от центра, но, несмотря на это, здесь в сезон всегда много отдыхающих. Это один из зеленых районов, тут есть тенистые места, где стоят несколько скамеек для отдыха. Душевых и туалетов нет, но зато есть удобные раздевалки с навесами и установки для мытья ног, чтобы ополоснуть ступни от налипшего песка.