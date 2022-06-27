Медик рассказал об отсроченном эффекте перенесенного коронавируса

Кардиолог отметил, что изменения патологического характера в миокарда могут стать так называемым отсроченным эффектом перенесенной коронавирусной инфекции. По словам Шляхто, это может произойти в условиях влияния как вируса, так и по причине сбоя в функционировании иммунных механизмов. Риск подобных последствий со стороны сердечно-сосудистой системы может стать основанием для направления пациента на углубленную диспансеризацию.