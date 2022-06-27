Медик рассказал об отсроченном эффекте перенесенного коронавируса

Превышение ряда показателей, которые свидетельствуют о риске появления сердечно-сосудистых заболеваний, отмечается у большого числа пациентов, перенесших ковид — так считает руководитель НМИЦ имени Алмазова Минздрава России, главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости».
По словам Евгения Шляхто, у большого количества пациентов даже из числа тех, кто перенес ковид средней тяжести, диагностируется повышение маркеров повреждения миокарда, изменения ЭКГ и уровня тропонина. Как считает медик, это сигналы о том, что в перспективе есть риск развития поражения миокарда, появления сердечной недостаточности и нарушения ритма.
Кардиолог отметил, что изменения патологического характера в миокарда могут стать так называемым отсроченным эффектом перенесенной коронавирусной инфекции. По словам Шляхто, это может произойти в условиях влияния как вируса, так и по причине сбоя в функционировании иммунных механизмов. Риск подобных последствий со стороны сердечно-сосудистой системы может стать основанием для направления пациента на углубленную диспансеризацию.