Было больно. В омском пришкольном лагере ребенок случайно остался без зубов

Омская прокуратура провела проверку инцидента в оздоровительном пришкольном лагере при гимназии №146. Здесь во время прогулки 8-летнему школьнику повредили передние зубы.
После обеда дети отдыхали на улице. Пострадавший мальчик побежал к дереву - навстречу ему летела ветка. Позже выяснилось, что ее случайно потянул и отпустил другой ребенок. Как рассказал сам школьник, он осознал, что произойдет болезненное столкновение. Однако затормозить не успел.
Прокуратура посчитала виновными в происшествии вожатых лагеря, которые, по мнению ведомства, некачественно выполняли свою работу. То есть недосмотрели за детьми.
Директор учреждения получил представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.