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Было больно. В омском пришкольном лагере ребенок случайно остался без зубов

Было больно. В омском пришкольном лагере ребенок случайно остался без зубов

Вчера, 15:03

8-летнему школьнику выбили зубы во время прогулки в оздоровительном лагере Омска

Прокуратура считает виновными вожатых.

Омская прокуратура провела проверку инцидента в оздоровительном пришкольном лагере при гимназии №146. Здесь во время прогулки 8-летнему школьнику повредили передние зубы. 

После обеда дети отдыхали на улице. Пострадавший мальчик побежал к дереву - навстречу ему летела ветка. Позже выяснилось, что ее случайно потянул и отпустил другой ребенок. Как рассказал сам школьник, он осознал, что произойдет болезненное столкновение. Однако затормозить не успел. 

Прокуратура посчитала виновными в происшествии вожатых лагеря, которые, по мнению ведомства, некачественно выполняли свою работу. То есть недосмотрели за детьми. 

Директор учреждения получил представление об устранении нарушений законодательства об охране здоровья несовершеннолетних. Решается вопрос о привлечении виновных к ответственности. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Омская область#Детский лагерь#Травма#Дети#Врач#Стоматолог#Зубы
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