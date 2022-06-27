Было больно. В омском пришкольном лагере ребенок случайно остался без зубов

После обеда дети отдыхали на улице. Пострадавший мальчик побежал к дереву - навстречу ему летела ветка. Позже выяснилось, что ее случайно потянул и отпустил другой ребенок. Как рассказал сам школьник, он осознал, что произойдет болезненное столкновение. Однако затормозить не успел.