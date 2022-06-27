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Будет холодно, как осенью. Омск ожидает ультраполярное вторжение

Будет холодно, как осенью. Омск ожидает ультраполярное вторжение

Вчера, 20:56
Фото: 1MI

В Омской области в конце июня прогнозируют ультраполярное вторжение

Будет хмуро, прохладно, дождливо и ветрено.

В последние дни июня будет по-осеннему прохладно. Завтра, 28 июня, произойдет кратковременное потепление, днем будет до +23 градусов. В то же время местами пройдут кратковременные дожди с грозой.

В среду, 29 июня, под влиянием тропосферного вихря ожидается ультраполярное вторжение холодной воздушной массы, сообщила руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. На практике это означает пасмурную и дождливую погоду с низкими температурами. Ночью воздух прогреется до +7...+12 градусов, днем будет +11...+16. На фоне непогоды будет еще и сильный ветер порывами до 20 м/с.

В последний день июня похолодает еще сильнее. Ночью около +5...+10 градусов, днем +10...+15. Правда, в южных районах температура может достичь и +20. Также ожидаются дожди.

В первых числах июля лето тоже не вернется: регион пока в тылу циклона.

#Екатерина Чаплинская#Новости#Погода в Омске
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