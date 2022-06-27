Будет холодно, как осенью. Омск ожидает ультраполярное вторжение

В среду, 29 июня, под влиянием тропосферного вихря ожидается ультраполярное вторжение холодной воздушной массы, сообщила руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко. На практике это означает пасмурную и дождливую погоду с низкими температурами. Ночью воздух прогреется до +7...+12 градусов, днем будет +11...+16. На фоне непогоды будет еще и сильный ветер порывами до 20 м/с.