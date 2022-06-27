Александр Бурков устроил для омичей праздник, ставший одним из лучших в стране

Примечательно, что к тому моменту, когда на сцену вышли хедлайнеры, Соборная площадь уже не вмещала всех, кто хотел увидеть концерт. Люся Чеботина исполнила свою песню «Солнце Монако» в оригинальном и ремиксовом исполнении.