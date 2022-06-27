Александр Бурков устроил для омичей праздник, ставший одним из лучших в стране

Вчера, 26 июня, в Омске отметили День молодежи. На Соборной площади прошел праздничный концерт, который посетили более 70 тыс человек. Перед омичами выступили хедлайнеры Люся Чеботина и группа DABRO, которые дважды исполнили свои главные хиты.
Ведущими мероприятия стали известные КВНщики, актеры «Студии «Союз» Айдар Гараев и Виктор Щетков. Также перед омичами выступили омские коллективы Dj Svat, джаз-бэнд «Perfomance», cover-проект «D.U.D.E.S.», дуэт Gercek и Мэлли, московский кибер-квартет «BROKEN DRONEZ».
Кроме музыкальных выступлений гости праздника участвовали в интерактивах и конкурсах, создавали музыкальные арт-объекты, делали памятные фото и угадывали известные композиции.
Губернатор Омской области Александр Бурков поздравил омичей с праздником. Он обратился к участникам мероприятия по видеосвязи.
«Дорогие друзья, поздравляю вас всех, вне зависимости от возраста, с Днем молодежи. Потому что молодость — это не количество прожитых лет, а состояние души и способность открывать для себя мир, и делать это можно и в 17 лет, и в 70, — сказал глава региона. — Я хочу пожелать вам всем неиссякаемой энергии, чтобы с ее помощью вы могли строить вокруг себя интересную жизнь. Не останавливайтесь на месте, двигайтесь только вперед! Пусть вам все удается, и удача всегда будет с вами!».
Примечательно, что к тому моменту, когда на сцену вышли хедлайнеры, Соборная площадь уже не вмещала всех, кто хотел увидеть концерт. Люся Чеботина исполнила свою песню «Солнце Монако» в оригинальном и ремиксовом исполнении.
«Омск, спасибо большое за такой теплый прием. Я надеюсь, что вы остались довольны, потому что я — да. И я к вам обязательно вернусь! До новых встреч, очень сильно вас люблю, целую, обнимаю, всего вам самого наилучшего! — обратилась к омичам певица.
Во время выступления группы DABRO солисты коллектива Михаила и Ивана Засидкевичи исполнили свои самые популярные хиты «Услышит весь район», «Поцелуй» и «Юность». Последнюю композицию группа исполнила дважды.
Также группа представила в Омске свою новую песню «Давай запоем». А во время исполнения песни «На часах ноль-ноль» зрители зажгли фонарики, благодаря чему десятки тысяч огней осветили Соборную площадь.
«Я рад, что наши пути сошлись сегодня здесь, в вашем городе! Мы надеемся, что от этой встречи у каждого останется яркое, хорошее впечатление, и добро в вашем сердце только приумножится! Бесконечной юности, Омск. Желаем вам счастья, мира, любви!» — сказал омичам Михаил Засидкевич.
Также один из ведущих мероприятия исполнил перед омичами рэп-композицию. Праздник завершился салютом.